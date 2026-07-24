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    Η-verizon-υπέγραψε-συμφωνία-με-την-google-αξίας-άνω-του-1-δισ.-δολαρίων
    Η Verizon υπέγραψε συμφωνία με την Google αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων

    Η Verizon υπέγραψε συμφωνία με την Google αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Verizon, Νταν Σούλμαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία εξασφάλισε μια συμφωνία με την Google αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, για την παροχή συνδεσιμότητας σκοτεινής οπτικής ίνας για τα κέντρα δεδομένων του κολοσσού των μηχανών αναζήτησης.

    «Έχουμε και άλλες συμφωνίες που αναμένουμε να ανακοινώσουμε μέχρι το τέλος του έτους, οι οποίες συνολικά αναμένεται να ανέλθουν σε έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Σούλμαν σε τηλεδιάσκεψη της Verizon μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

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    - Reuters 

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