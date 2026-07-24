«Θετικά» υποδέχονται τους νέους δασμούς του Τραμπ οι Βρυξέλλες – Αλλά γιατί;

«Θετικά» υποδέχονται οι Βρυξέλλες τον ενιαίο δασμό 10% στις εξαγωγές τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση σε 60 χώρες, μετά την ολοκλήρωση έρευνας για τις εμπορικές πρακτικές που σχετίζονται με προϊόντα τα οποία παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την Πέμπτη την επιβολή νέων δασμών σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο έρευνας βάσει του άρθρου 301 της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

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Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι χώρες που έχουν θεσπίσει ή σχεδιάζουν να θεσπίσουν απαγόρευση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία θα υπόκεινται σε δασμό 10%, ενώ για τις υπόλοιπες ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 12,5%.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα, οι νέοι δασμοί δεν προστίθενται στους ήδη ισχύοντες, γεγονός που σημαίνει ότι το 10% αποτελεί πλέον το ανώτατο επίπεδο επιβάρυνσης για τα περισσότερα προϊόντα.

«Θετική» εξέλιξη, λένε οι Βρυξέλλες

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες υποδέχονται θετικά την εξέλιξη, επισημαίνοντας πως το αποτέλεσμα συνάδει με τις δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Σκωτία την περασμένη χρονιά.

Όπως ανέφερε, η απόφαση δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εξαιρέσεις από τους δασμούς και για ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομική ασφάλεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή πολιτική.

Εκτός… γραμμής η Κάλας

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδια αισιοδοξία. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε τους νέους δασμούς «αρνητική έκπληξη» και υποστήριξε ότι παραβιάζουν την εμπορική συμφωνία.

Η ίδια σημείωσε ότι η αιτιολόγηση των αμερικανικών μέτρων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρή εργατική νομοθεσία, με κατοχυρωμένες άδειες μετ’ αποδοχών και υψηλά πρότυπα προστασίας των εργαζομένων.

Τι «εξόργισε» την Ουάσιγκτον

Η έρευνα των αμερικανικών αρχών δεν κατηγορεί την ΕΕ ότι χρησιμοποιεί καταναγκαστική εργασία. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η Ένωση δεν έχει θεσπίσει ή δεν εφαρμόζει επαρκώς αποτελεσματική απαγόρευση στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με τέτοιες πρακτικές.

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Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 890 εκατ. ευρώ στην Google για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις ψηφιακές αγορές. Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, προειδοποίησε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να εντείνει τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει τις πιο ανταγωνιστικές αμερικανικές εταιρείες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι νέοι δασμοί αποτελούν ουσιαστικά μια προσπάθεια επαναφοράς των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών, οι οποίοι είχαν ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον περασμένο Φεβρουάριο. Το προηγούμενο προσωρινό καθεστώς προέβλεπε δασμό 10%, αντικαθιστώντας τον σχεδιαζόμενο συντελεστή 15% για το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Στόχος να εξαιρεθούν προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ακόμη ότι το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει εξαιρέσεις για ορισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ο φελλός και τα διαμάντια, καθώς και για αεροσκάφη και εξαρτήματά τους, γενόσημα φάρμακα και δραστικές φαρμακευτικές ουσίες.

Τέλος, οι Βρυξέλλες γνωστοποίησαν ότι θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με την Ουάσιγκτον και για άλλες εκκρεμείς έρευνες βάσει του άρθρου 301, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας στην ΕΕ και την πολιτική τιμολόγησης των φαρμάκων στη Γερμανία.

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Με πληροφορίες από Euractiv