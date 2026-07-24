ΙΟΒΕ: Ένα σοκ αβεβαιότητας «καίει» 200 εκατ. ευρώ επενδύσεων και έως 25.000 θέσεις εργασίας

Η οικονομική αβεβαιότητα δεν είναι ένα αφηρημένο συναίσθημα που καταγράφεται μόνο στις δημοσκοπήσεις ή στις δηλώσεις των επιχειρηματιών. Μετατρέπεται σε επενδύσεις που δεν πραγματοποιούνται, εργοστάσια που δεν επεκτείνονται, προσλήψεις που αναβάλλονται και θέσεις εργασίας που τελικά χάνονται.

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Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ για τον ρόλο της οικονομικής αβεβαιότητας στο επενδυτικό και εργασιακό «κενό» της ελληνικής οικονομίας. Η ανάλυση επιχειρεί να βάλει αριθμούς σε ένα πρόβλημα που συνήθως αντιμετωπίζεται γενικόλογα: πόσο ακριβώς κοστίζει στην Ελλάδα το γεγονός ότι επιχειρήσεις και επενδυτές δεν μπορούν να προβλέψουν με σχετική ασφάλεια τις μελλοντικές συνθήκες;

Η απάντηση είναι βαριά. Σύμφωνα με τα οικονομετρικά αποτελέσματα, μια απρόσμενη αύξηση της αβεβαιότητας κατά μία τυπική απόκλιση οδηγεί σε άμεση υποχώρηση των επενδύσεων κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ. Η επίπτωση εμφανίζεται από τα πρώτα τρίμηνα και δεν εξαφανίζεται γρήγορα, αλλά διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Στην απασχόληση, το αντίστοιχο σοκ μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 20.000 έως 25.000 θέσεων εργασίας, με τη μεγαλύτερη επίπτωση να εμφανίζεται περίπου τρία τρίμηνα μετά την αρχική επιδείνωση της αβεβαιότητας.

Με απλά λόγια, όταν το οικονομικό περιβάλλον γίνεται λιγότερο προβλέψιμο, οι επιχειρήσεις δεν αντιδρούν μόνο μειώνοντας τα επενδυτικά τους σχέδια. Σταδιακά περιορίζουν και το εργατικό δυναμικό τους.

Πίνακας 1: Η ποσοτικοποίηση του κόστους της αβεβαιότητας

Περίπτωση που εξετάζει η μελέτη Επίπτωση στις επενδύσεις Επίπτωση στην απασχόληση Απρόσμενη αύξηση αβεβαιότητας κατά 1 τυπική απόκλιση Περίπου -200 εκατ. ευρώ, με διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών Απώλεια περίπου 20.000-25.000 θέσεων, με κορύφωση μετά από τρία τρίμηνα Σοκ αβεβαιότητας του 2009, ύψους 2,31 τυπικών αποκλίσεων Σωρευτική απώλεια περίπου 3,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-2011, ίση με 1,7% του ΑΕΠ του 2011 Περίπου 58.000 λιγότεροι απασχολούμενοι την περίοδο 2009-2011 Συμβολή της αβεβαιότητας στο επενδυτικό κενό Περίπου το 1/4 με τη μακροοικονομική προσέγγιση και έως το 1/3 με τη μικροοικονομική — Περίοδος 2010-2013 — Περίπου το 40% της μέσης ετήσιας μείωσης της απασχόλησης αποδίδεται στην αβεβαιότητα Μείωση της αβεβαιότητας κατά 1 τυπική απόκλιση Δυνητικά +1,7 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό εταιρικών επενδύσεων Δυνητικά περίπου +2,5% στην ετήσια μεταβολή της απασχόλησης

Οι εκτιμήσεις προκύπτουν από διαφορετικές μακροοικονομικές και μικροοικονομικές προσεγγίσεις και δεν πρέπει να αθροίζονται.

Η αβεβαιότητα εξηγεί σημαντικό τμήμα της ελληνικής υστέρησης

Η σημασία των ευρημάτων γίνεται μεγαλύτερη αν εξετάσουμε το ιστορικό επενδυτικό πρόβλημα της Ελλάδας.

Οι συνολικές επενδύσεις είχαν φθάσει το 2007 περίπου στα 16,1 δισ. ευρώ ανά τρίμηνο. Από το 2008 έως το 2016 υποχώρησαν σχεδόν κατά 65%, υπό το βάρος της δημοσιονομικής κρίσης, της τραπεζικής ασφυξίας, της κατάρρευσης της ζήτησης και της πολιτικής αβεβαιότητας.

Από το 2017 άρχισε σταδιακή ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε αργότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, το επενδυτικό κενό δεν έχει εξαφανιστεί. Το 2024 οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ εξακολουθούσαν να υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά περισσότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Η μελέτη εκτιμά ότι κατά την περίοδο 2009-2015 η αβεβαιότητα διατηρήθηκε περίπου 0,9 τυπική απόκλιση πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Αυτό περιόρισε τον ετήσιο ρυθμό των εταιρικών επενδύσεων κατά περίπου 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Καθώς η μέση ετήσια απόσταση του ελληνικού επενδυτικού ρυθμού από τον ευρωπαϊκό ήταν περίπου 5,2 ποσοστιαίες μονάδες, το ΙΟΒΕ υπολογίζει ότι έως και το ένα τρίτο του επενδυτικού κενού μπορεί να συνδεθεί με την αυξημένη αβεβαιότητα.

Η μακροοικονομική ανάλυση, χρησιμοποιώντας διαφορετικό υπόδειγμα και χρονικό ορίζοντα, καταλήγει σε συμβολή περίπου ενός τετάρτου. Οι δύο εκτιμήσεις δεν είναι αντιφατικές. Δείχνουν ότι, ανάλογα με τη μέθοδο, η αβεβαιότητα ευθύνεται για ένα ποσοστό της τάξης του 25%-33% του επενδυτικού χάσματος.

Το υπόλοιπο προφανώς συνδέεται με άλλες βαθύτερες αδυναμίες: το κόστος χρηματοδότησης, την υπερφορολόγηση της παραγωγής, τη μικρή κλίμακα των επιχειρήσεων, τις καθυστερήσεις στη Δικαιοσύνη, τη γραφειοκρατία, τη χαμηλή εγχώρια αποταμίευση και τη διαχρονική αδυναμία μετατροπής των διαθέσιμων κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Γιατί η απασχόληση αντιδρά ακόμη εντονότερα

Το πιο ανησυχητικό εύρημα είναι ότι οι επιχειρήσεις φαίνεται να προσαρμόζουν ταχύτερα το προσωπικό τους από ό,τι το παραγωγικό τους κεφάλαιο.

Μία αύξηση του δείκτη αβεβαιότητας κατά μία μονάδα —η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 0,7 τυπική απόκλιση— συνδέεται με μείωση του ρυθμού επένδυσης κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η αντίστοιχη επίδραση στην απασχόληση φθάνει το 1,8%.

Κατά την περίοδο 2009-2013, η μέση αβεβαιότητα βρισκόταν περίπου μία τυπική απόκλιση πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Η μελέτη εκτιμά ότι αυτό περιόρισε τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης κατά περίπου 2,5%.

Δεδομένου ότι η μέση ετήσια πτώση της απασχόλησης την περίοδο 2010-2013 έφθασε το 6,2%, περίπου το 40% της απώλειας μπορεί να συνδεθεί με την αβεβαιότητα.

Δεν σημαίνει ότι η αβεβαιότητα ήταν η μοναδική αιτία της καταστροφής στην αγορά εργασίας. Η ύφεση, η κατάρρευση της κατανάλωσης, η πιστωτική συρρίκνωση και η δημοσιονομική προσαρμογή είχαν κυρίαρχο ρόλο. Η μελέτη, όμως, αποδεικνύει ότι η έλλειψη προβλεψιμότητας πολλαπλασίασε τη ζημιά.

Όταν μια επιχείρηση δεν γνωρίζει πού θα κινηθεί η ζήτηση, ποιο θα είναι το φορολογικό καθεστώς, πόσο θα κοστίζει η ενέργεια ή αν θα έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, πρώτα παγώνει τις προσλήψεις. Στη συνέχεια περιορίζει υπερωρίες, συμβάσεις και προσωπικό. Η επένδυση σε μηχανήματα μπορεί να αναβληθεί. Η θέση εργασίας μπορεί να καταργηθεί πολύ ταχύτερα.

Οι μικρές επιχειρήσεις είναι οι πρώτες που υποχωρούν

Η αβεβαιότητα δεν χτυπά όλες τις επιχειρήσεις με την ίδια ένταση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αισθάνονται συστηματικά υψηλότερη αβεβαιότητα από τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες. Αυτό είναι αναμενόμενο: έχουν μικρότερα ταμειακά αποθέματα, περιορισμένη δυνατότητα δανεισμού, μεγαλύτερη εξάρτηση από λίγους πελάτες και μικρότερα περιθώρια απορρόφησης ενός εξωτερικού σοκ.

Στις επενδύσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική αρνητική αντίδραση. Αντίθετα, στις μικρές επιχειρήσεις μία μονάδα αύξησης της αβεβαιότητας συνδέεται με μείωση του επενδυτικού ρυθμού κατά περίπου 3,04 ποσοστιαίες μονάδες.

Η διαφορά είναι τεράστια. Δείχνει ότι η αβεβαιότητα λειτουργεί και ως μηχανισμός διεύρυνσης του χάσματος ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές εταιρείες. Οι μεγάλοι όμιλοι μπορούν να περιμένουν, να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους ή να αντλήσουν χρηματοδότηση. Η μικρή επιχείρηση απλώς ακυρώνει την επένδυση.

Πίνακας 2: Πού χτυπά περισσότερο η αβεβαιότητα σε επίπεδο επιχείρησης

Κατηγορία επιχείρησης Επίδραση στον ρυθμό επενδύσεων από αύξηση της αβεβαιότητας κατά 1 μονάδα Επίδραση στον ρυθμό απασχόλησης Σύνολο επιχειρήσεων -1,20 ποσοστιαίες μονάδες -1,87% Αρνητικές προσδοκίες -1,20 π.μ. -1,87% Ουδέτερες προσδοκίες -1,04 π.μ. -1,82% Θετικές προσδοκίες Μη στατιστικά σημαντική επίδραση Περίπου -1,39%, σαφώς ηπιότερη Μεγάλες επιχειρήσεις Μη στατιστικά σημαντική επίδραση Περίπου -1,28%, οριακή επίδραση Μεσαίες επιχειρήσεις Περίπου -1,02 π.μ. -2,11% Μικρές επιχειρήσεις -3,04 π.μ. -1,97% Βιομηχανία -2,04 π.μ. -2,40% Εμπόριο Μη σημαντική επίδραση στις επενδύσεις Αρνητική ένδειξη περίπου -1,78% Κατασκευές και υπηρεσίες Δεν προκύπτει στατιστικά ισχυρή επίδραση στη μικροοικονομική ανάλυση Δεν προκύπτει στατιστικά ισχυρή επίδραση

Οι αριθμοί αποτελούν συντελεστές των οικονομετρικών υποδειγμάτων. Η απουσία στατιστικής σημαντικότητας δεν σημαίνει ότι ένας κλάδος δεν επηρεάζεται, αλλά ότι η συγκεκριμένη ανάλυση δεν εντοπίζει με επαρκή βεβαιότητα σταθερή επίδραση.

Η απαισιοδοξία κάνει την αβεβαιότητα πιο καταστροφική

Το αποτέλεσμα αλλάζει δραματικά ανάλογα με το πώς βλέπει η ίδια η επιχείρηση το μέλλον.

Όταν οι προσδοκίες είναι αρνητικές, η αβεβαιότητα μειώνει τον επενδυτικό ρυθμό κατά περίπου 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Όταν οι προσδοκίες είναι ουδέτερες, η αρνητική επίδραση παραμένει, αν και ελαφρώς μικρότερη.

Όταν όμως οι προσδοκίες είναι θετικές, η επίδραση στις επενδύσεις παύει να είναι στατιστικά σημαντική.

Αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της μελέτης. Η αβεβαιότητα από μόνη της δεν οδηγεί αναγκαστικά σε παράλυση. Γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη όταν συνδυάζεται με απαισιοδοξία.

Μια επιχείρηση που αναμένει ισχυρή ζήτηση, μεγαλύτερες πωλήσεις και αύξηση της αγοράς μπορεί να προχωρήσει στην επένδυση, ακόμη και αν το περιβάλλον έχει κινδύνους. Μια επιχείρηση που ήδη φοβάται μείωση πωλήσεων αντιμετωπίζει την πρόσθετη αβεβαιότητα ως λόγο πλήρους αναστολής των σχεδίων της.

Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό «wait and see»: δεν εγκαταλείπουμε υποχρεωτικά για πάντα την επένδυση, αλλά την αναβάλλουμε μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν χιλιάδες επιχειρήσεις περιμένουν ταυτόχρονα, η αναμονή μετατρέπεται σε ύφεση.

Βιομηχανία και υπηρεσίες οι περισσότερο ευάλωτοι τομείς

Η μακροοικονομική ανάλυση δείχνει ότι οι υπηρεσίες και η βιομηχανία είναι οι τομείς στους οποίους η αβεβαιότητα εξηγεί το μεγαλύτερο τμήμα των διακυμάνσεων των επενδύσεων.

Σε ορίζοντα οκτώ τριμήνων, οι διαταραχές αβεβαιότητας εξηγούν:

το 24,17% της διακύμανσης των επενδύσεων στις υπηρεσίες,

της διακύμανσης των επενδύσεων στις υπηρεσίες, το 12,86% στη βιομηχανία,

στη βιομηχανία, το 4,49% στο λιανικό εμπόριο,

στο λιανικό εμπόριο, μόλις το 0,12% στις κατασκευές.

Στις υπηρεσίες, ένα σοκ αβεβαιότητας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση επενδύσεων που φθάνει περίπου τα 200 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα ενός έτους. Στη βιομηχανία η επίπτωση εκτιμάται κοντά στα 40 εκατ. ευρώ και παραμένει σε βάθος χρόνου.

Κατά τη διετία 2009-2011, η αύξηση της αβεβαιότητας υπολογίζεται ότι συνέβαλε σε σωρευτική μείωση των βιομηχανικών επενδύσεων κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο της συνολικής πτώσης των επενδύσεων του κλάδου.

Στην απασχόληση, οι υπηρεσίες εμφανίζουν εκτιμώμενη απώλεια έως 10.000 θέσεων σε βάθος διετίας και η βιομηχανία περίπου 6.000 θέσεων. Στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές οι απώλειες δεν ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις ανά τομέα.

Η αβεβαιότητα δεν είναι μόνο οι εκλογές

Συχνά η δημόσια συζήτηση περιορίζει την οικονομική αβεβαιότητα στην πολιτική ή εκλογική αστάθεια. Η πραγματικότητα είναι πολύ ευρύτερη.

Η αβεβαιότητα μπορεί να προέρχεται από μεταβολές στη φορολογία, στις τιμές ενέργειας, στα επιτόκια, στο κόστος δανεισμού, στους εμπορικούς περιορισμούς, στο ρυθμιστικό πλαίσιο, στην εξωτερική ζήτηση ή στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Για να αποτυπώσει αυτό το φαινόμενο, το ΙΟΒΕ δεν βασίζεται σε έναν μόνο δείκτη. Κατασκευάζει τρία διαφορετικά μέτρα από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας:

Ο πρώτος μετρά τη διασπορά των επιχειρηματικών προσδοκιών. Όσο περισσότερο διαφωνούν οι επιχειρήσεις για το μέλλον, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η αβεβαιότητα.

Ο δεύτερος εξετάζει τα εκ των υστέρων σφάλματα των επιχειρηματικών προβλέψεων: πόσο πολύ απείχε τελικά η πραγματικότητα από όσα ανέμεναν οι επιχειρήσεις.

Ο τρίτος βασίζεται στις άμεσες απαντήσεις των ίδιων των εταιρειών σχετικά με το πόσο δύσκολο θεωρούν ότι είναι να προβλέψουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Η μακροοικονομική ανάλυση καλύπτει δεδομένα από το 1998 έως το 2025. Η μικροοικονομική προσέγγιση χρησιμοποιεί περίπου 1.000 επιχειρήσεις και στοιχεία της περιόδου 2021-2024, συνδυάζοντας τις απαντήσεις των ερευνών συγκυρίας με οικονομικά δεδομένα των εταιρειών.

Τι δεν πρέπει να διαβάσουμε λάθος

Η μελέτη δεν ισχυρίζεται ότι κάθε πτώση επενδύσεων ή απασχόλησης προκαλείται από την αβεβαιότητα. Οι οικονομετρικοί συντελεστές προσδιορισμού είναι σχετικά περιορισμένοι, κάτι απολύτως αναμενόμενο σε δεδομένα επιχειρήσεων, όπου οι αποφάσεις επηρεάζονται από δεκάδες διαφορετικούς παράγοντες.

Επίσης, η οικονομική αβεβαιότητα δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμο μέγεθος όπως ο πληθωρισμός ή το ΑΕΠ. Μετράται μέσω δεικτών και προσεγγίσεων. Οι εκτιμήσεις αποτελούν αποτελέσματα οικονομετρικών υποδειγμάτων και όχι πειραματική απόδειξη.

Ωστόσο, όταν διαφορετικές μέθοδοι, διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικοί δείκτες οδηγούν προς την ίδια κατεύθυνση, το βασικό συμπέρασμα γίνεται ισχυρό: η έλλειψη προβλεψιμότητας έχει πραγματικό και μετρήσιμο οικονομικό κόστος.

Το πραγματικό μήνυμα για την οικονομική πολιτική

Η μεγαλύτερη συμβολή της μελέτης είναι ότι μετατρέπει την προβλεψιμότητα σε μετρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης.

Η σταθερότητα δεν σημαίνει ακινησία ούτε απουσία μεταρρυθμίσεων. Σημαίνει καθαρούς κανόνες, έγκαιρες αποφάσεις, αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα και περιορισμό των αιφνιδιασμών.

Μια οικονομία στην οποία οι φορολογικοί συντελεστές, οι αδειοδοτικές διαδικασίες, τα επενδυτικά κίνητρα και οι βασικοί κανόνες της αγοράς αλλάζουν συνεχώς, επιβάλλει στις επιχειρήσεις έναν αόρατο φόρο. Ο φόρος αυτός δεν καταγράφεται στον προϋπολογισμό, αλλά εμφανίζεται στις επενδύσεις που ακυρώνονται και στις δουλειές που δεν δημιουργούνται.

Η μείωση της αβεβαιότητας κατά μία τυπική απόκλιση θα μπορούσε, σύμφωνα με τη μελέτη, να προσθέσει περίπου 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό εταιρικών επενδύσεων και να ενισχύσει την απασχόληση κατά περίπου 2,5%.

Δεν πρόκειται για κάποιο δημοσιονομικό πακέτο δισεκατομμυρίων. Πρόκειται για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει όταν το κράτος, οι θεσμοί και η οικονομική πολιτική γίνονται περισσότερο αξιόπιστοι και προβλέψιμοι.

Το τελικό συμπέρασμα είναι καθαρό: η Ελλάδα δεν θα καλύψει το επενδυτικό της κενό μόνο εξασφαλίζοντας περισσότερα κεφάλαια. Θα πρέπει να δημιουργήσει και ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις θα θεωρούν ασφαλές να τα επενδύσουν.

- Μελέτη ΙΟΒΕ, «Ο ρόλος της οικονομικής αβεβαιότητας στο “κενό” επενδύσεων και απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας», Ιούλιος 2026. Η μελέτη εκπονήθηκε με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις απόψεις να ανήκουν στους ερευνητές.