Κάλας:-Η-ΕΕ-επέβαλε-κυρώσεις-σε-Ιρανούς-δικαστές-και-σε-ηγετικό-στέλεχος-κυβερνο-ομάδας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε νέα περιοριστικά μέτρα σε Ιρανούς δικαστές για φερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης επιβληθεί κυρώσεις μια ηγετική προσωπικότητα της κυβερνοομάδας, η οποία, όπως είπε, επέτρεψε την καταστολή πληροφοριών από το καθεστώς.

«Καθώς η Τεχεράνη εντείνει την εγχώρια καταστολή της, η ΕΕ θα συνεχίσει να θεωρεί τους υπεύθυνους υπόλογους», αναφέρει η Κάλας σε δήλωσή της στο X. Η Κάλας δεν διευκρινίζει ποιος τιμωρήθηκε.

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Αναλυτικά η δήλωση της Κάγια Κάλας

«Ενώ η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την καταστολή του Ιράν εναντίον του ίδιου του λαού του.

Σήμερα, η ΕΕ επέβαλε νέα περιοριστικά μέτρα σε Ιρανούς δικαστές που είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης πολιτικών αντιφρονούντων και θρησκευτικών μειονοτήτων. Επίσης, επιβάλαμε κυρώσεις σε ηγετική προσωπικότητα μιας κυβερνοομάδας που επέτρεψε την καταστολή πληροφοριών από το καθεστώς.

Καθώς η Τεχεράνη εντείνει την εγχώρια καταστολή της, η ΕΕ θα συνεχίσει να λογοδοτεί στους υπεύθυνους».

While the world’s attention is on the war in the Middle East, we can’t lose sight of Iran’s repression against its own people. Today, the EU imposed new restrictive measures on Iranian judges responsible for serious human rights violations, including the persecution of political… — Kaja Kallas (@kajakallas) July 24, 2026