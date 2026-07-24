Καλαφάτης:-«Το-έργο-prevent-discc-διαμορφώνει-ενιαία-στρατηγική-πρόληψης-φυσικών-καταστροφών-με-νέες-τεχνολογίες»

Την σημασία της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόληψη φυσικών καταστροφών και στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μετά τη συνάντησή του στη Ρόδο με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο.

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Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Σταύρος Καλαφάτης ανέδειξε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το διασυνοριακό έργο PREVENT DisCC, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, με επικεφαλής το ΕΚΕΤΑ, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Κύπρο μέσω του προγράμματος INTERREG.

Ο υφυπουργός δήλωσε, «μέσω του έργου συνδιαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ενιαίας στρατηγικής πρόληψης φυσικών καταστροφών με παράλληλη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αυτόματων ρομποτικών συστημάτων, drones αλλά και με τη συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι οι εθελοντικές ομάδες». Πρόσθεσε ότι στόχος είναι «να παντρέψουμε τις νέες τεχνολογίες με το ανθρώπινο δυναμικό», επισημαίνοντας ότι «πάντα ο άνθρωπος θα είναι ο βασικός καταλύτης για την πρόοδο».

Ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ακόμη ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων, ενώ επισήμανε ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής αποκτά αξία όταν μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Διαδραστικό Πάρκο Χάλκης ως παράδειγμα εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της νησιωτικότητας, με δράσεις που αφορούν την ενεργειακή αυτονομία, τη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Ο Σταύρος Καλαφάτης εξήρε τη συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, σημειώνοντας ότι η έρευνα και η καινοτομία «δεν μπορούν να είναι αυτοσκοπός, αλλά πρέπει να έχουν απτό αποτέλεσμα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

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