Κομισιόν:-«Οι-νέοι-δασμοί-Τραμπ-συμβαδίζουν-με-τις-δεσμεύσεις-των-ΗΠΑ»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε σήμερα με ανακούφιση τους νέους τελωνειακούς δασμούς που ανακοινώθηκαν χθες (ώρα Ουάσινγκτον) από τις ΗΠΑ.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε σήμερα με ανακούφιση τους νέους τελωνειακούς δασμούς που ανακοινώθηκαν χθες (ώρα Ουάσινγκτον) από τις ΗΠΑ.

«Η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίηση της που η έκβαση αυτή συμβαδίζει με τις αμερικανικές δεσμεύσεις στους τελωνειακούς δασμούς» που περιλαμβάνονται στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη την περασμένη χρονιά μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον, σχολίασε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το νέο καθεστώς τελωνειακών δασμών που ανακοινώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και επηρεάζει περίπου 60 οικονομίες, σέβεται ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά την ΕΕ, το πλαφόν του 15% του περιλαμβανόταν στη συμφωνία που υπογράφηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο στη Σκωτία.

«Ορίζει έναν συνολικό φορολογικό συντελεστή 10% για την Ευρωπαϊκή Ενωση και επανεισάγει τις απαλλαγές από επιπλέον δασμούς επί ορισμένων ευρωπαϊκών προϊόντων, όπως ο φελλός και τα διαμάντια, επιπλέον των αγαθών που εξαιρούνταν ήδη όπως τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους, καθώς και τα γενόσημα φάρμακα, εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Αυτό δημιουργεί μια «θετική δυναμική» για τις διατλαντικές συνομιλίες επί διαφόρων θεμάτων, από τις στρατηγικές πρώτες ύλες μέχρι την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πλευρά, οι νέοι δασμοί είναι καρπός «έρευνας» που άρχισε να διενεργείται στα μέσα Μαρτίου από τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο (USTR), τον Τζέιμισον Γκριρ, για να εξακριβωθεί, στη θεωρία τουλάχιστον, αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με «καταναγκαστική εργασία».

Όσες χώρες έχουν νομοθεσία που η Ουάσιγκτον βρίσκει ανεπαρκή ή ατελή ως προς το ζήτημα θα δουν να επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 10% σε κάποια προϊόντα τους. Αυτή είναι η περίπτωση για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Βρετανία, το Μεξικό και τον Καναδά, με άλλα λόγια κάποιων από τους πιο βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Για τα υπόλοιπα κράτη, σχεδόν σαράντα, ανάμεσά τους την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ελβετία και τη Νότια Κορέα, το επίπεδο των νέων δασμών θα είναι 12,5%.

Η ανακοίνωση της Ουάσινγκτον έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ΕΕ να επιβάλει πρόστιμο ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού.

Η απόφαση αυτή κατά του τεχνολογικού κολοσσού τροφοδότησε ανησυχίες για ενδεχόμενα αντίποινα εκ μέρους της Ουάσινγκτον, υπό την μορφή, επί παραδείγματι, αύξησης των δασμών, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί συστηματικά την Ευρωπαϊκή Ενωση ότι θέτει αδίκως στο στόχαστρο τις αμερικανικές εταιρείες μέσω της νομοθεσίας της περί ψηφιακών αγορών.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Google «δημιουργεί αβεβαιότητα» στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είχε άλλωστε προειδοποιήσει με ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο για τις εμπορικές σχέσεις Τζέιμισον Γκριρ που βλέπει στην απόφαση «έναν πραγματικό κίνδυνο για την διατήρηση της διατλαντικής σταθερότητας».

- – ΜΠΕ