Κυπριακό: Συντονισμός Αθήνας – Λευκωσίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Εντείνονται οι πολιτικές διεργασίες ενόψει της άφιξης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο, στις 27 Ιουλίου.

Η Λευκωσία και η Αθήνα συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην Αθήνα, με φόντο το Κυπριακό και την επικείμενη επίσκεψη Γκουτέρες.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στην Αθήνα με φόντο το Κυπριακό και την επικείμενη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία Εντείνονται οι πολιτικές διεργασίες ενόψει της άφιξης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με τη Λευκωσία και την Αθήνα να συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μεταβαίνει το πρωί του Σαββάτου στην Αθήνα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και ο συντονισμός Λευκωσίας και Αθήνας ενόψει της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και της πιθανής ανακοίνωσης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Στο επίκεντρο η επίσκεψη Γκουτέρες

Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θεωρείται κομβική για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό, ενώ Αθήνα και Λευκωσία εμφανίζονται σε διαρκή συντονισμό ενόψει των διπλωματικών επαφών των επόμενων ημερών.

Κορυφώνονται οι επαφές της Ολγκίν

Παράλληλα πυκνώνουν και οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ενόψει της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Ολγκίν θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες και την Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Επαφές σε Άγκυρα και Βρυξέλλες για το Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψή της στην Τουρκία, το πρακτορείο ANKA μεταδίδει ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου η κ. Ολγκίν θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και η προετοιμασία της επίσκεψης του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

- Deutsche Welle

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