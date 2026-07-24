Λέιν:-Η-ΕΚΤ-αντιμέτωπη-με-σοκ-μεσαίου-μεγέθους-στον-πληθωρισμό,-θα-υποχωρήσει-στο-2%-σε-περίπου-ένα-χρόνο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να θεωρεί το τρέχον σοκ του πληθωρισμού μεσαίου μεγέθους, το οποίο απαιτεί κάποια πολιτική δράση αλλά όχι επιθετικές κινήσεις, και θα επαναφέρει την αύξηση των τιμών στο 2% τον επόμενο χρόνο περίπου, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα την Πέμπτη, αλλά έδωσε πολλές νύξεις ότι θα χρειαστεί περισσότερη αυστηροποίηση της πολιτικής και οι οικονομολόγοι και οι traders στοιχηματίζουν συντριπτικά σε μια αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

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«Αυτό που λέμε είναι ότι θα διασφαλίσουμε ότι θα οδηγήσουμε τον πληθωρισμό πίσω από το σημείο που είναι τώρα — 3% — στο 2%, ας πούμε για τον επόμενο χρόνο περίπου», δήλωσε ο Λέιν σε μια συζήτηση στο Ντόνεγκαλ της Ιρλανδίας την Παρασκευή.

Ενώ ο Λέιν δεν συζήτησε ποια μέτρα μπορεί να ληφθούν τον Σεπτέμβριο, είπε ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά εάν το αυξανόμενο κόστος ενέργειας δημιουργεί δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές ή τους μισθούς, οι οποίες θα μπορούσαν να απειλήσουν να διαιωνίσουν τον πληθωρισμό.

Η ΕΚΤ δεν έχει δει τέτοιες επιπτώσεις μέχρι στιγμής, αλλά έχει υποστηρίξει ότι όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνουν εμφανείς οι δευτερογενείς επιπτώσεις.

«Μέτριο σοκ»

Ωστόσο, ο Λέιν υποστήριξε ότι η τρέχουσα υπέρβαση του πληθωρισμού εξακολουθεί να αποτελεί ένα μέτριο σοκ, το οποίο απαιτεί μια μετρημένη αντίδραση από την κεντρική τράπεζα.

«Προς το παρόν δεν είναι το είδος του κόκκινου επιπέδου συναγερμού όπου πρέπει να κινηθείς γρήγορα όπως κάναμε (το 2022), επομένως είναι ένα σοκ μεσαίου μεγέθους και περιμένουμε σε κάθε συνάντηση να πούμε ακριβώς ποιο είναι το σωστό επίπεδο επιτοκίων για να βεβαιωθούμε ότι θα παραμείνει μεσαίου μεγέθους και δεν θα επιμείνει, δεν θα γίνει κόκκινο», δήλωσε ο Λέιν.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένουν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, με τις κινήσεις να έχουν τιμολογηθεί πλήρως μέχρι τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο.

- Reuters