Μετωπική-σήμερα-για-το-Σύνταγμα

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Το στοιχείο της θεσμικότητας θα επιδιώξει να αναδείξει ο πρωθυπουργός στη σημερινή ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμεί να δείξει ότι σε όλη τη διαδικασία για τις αλλαγές στο Σύνταγμα το κυβερνών κόμμα κινήθηκε υπεύθυνα και θεσμικά, με προτάσεις που συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις τις εποχής και έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένα και διαπιστωμένα κενά και ανάγκες. Στον αντίποδα, αναμένεται να επαναλάβει την κριτική του προς την αντιπολίτευση και περισσότερο προς το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο η πλειοψηφία αποδίδει αντιθεσμική στάση στην απόφασή του να μην υπερψηφίσει κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα, ούτε καν εκείνα για τα οποία έχει καταθέσει προτάσεις και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην αρχή της εβδομάδας στους βουλευτές της Ν.Δ. τους είχε καλέσει να συμμετέχουν στη συζήτηση στην Ολομέλεια, για δύο λόγους:πρώτον γιατί είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδειχθεί η σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης και των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα και δεύτερον να φανεί η ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε η ΝΔ αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα άρθρα που συμφωνούσε τους 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή.

Χθες, πρώτη μέρα της τριήμερης διαδικασίας στην Ολομέλεια, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ανακοίνωσε ότι η Ν.Δ. αποσύρει την πρόταση για ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού. Κίνηση την οποία είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, καθώς ήταν ένα θέμα που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στςι τάξεις των βουλευτών.

Οι παρεμβάσεις στις οποίες αναμένεται να σταθεί ο πρωθυπουργός είναι:

– Αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών ώστε η Βουλή να μην μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες

– Επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο Δημόσιο μέσω σύνδεσης με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του.

– Θωρακίζεται η χώρα μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών.

– Προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων.

– Καθιερώνεται ως υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή Στέγη.

– Η Δικαιοσύνη αποκτά μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή της ηγεσίας της.

– Συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

– Μέριμνες για προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση.

Πάντως, και στη χθεσινή συζήτηση αποτυπώθηκαν ορισμένες παρατηρήσεις από πλευράς βουλευτών της Ν.Δ., σε σχέση με τις προτάσεις που καταθέτει το κυβερνών κόμμα. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου επανέλαβε τη διαφωνία του – την οποία είχε καταθέσει και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής – για την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 που ορίζει τη διαδικασία αναθεώρησης, και να μην είναι υποχρεωτική η μεσολάβηση πενταετίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά να προβλεφθεί μεγαλύτερη πλειοψηφία. Τάχθηκε, επίσης, υπέρ της διατήρησης της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά πρότεινα να «παγώσει» άμεσα η πολιτική προσλήψεων μόνιμων υπαλλήλων, συνδέοντας την πρόταση με τις ραγδαίες αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί και σήμερα και αναμένεται σφοδρή σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων, ενώ η δεύτερη ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου.

- sofokleous10.gr

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