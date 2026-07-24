Μητσοτάκης: Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο – Κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά

Κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα πρόωρων εκλογών εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας τα σενάρια που συνδέουν την έντονη κυβερνητική κινητικότητα με ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες το προσεχές φθινόπωρο.

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Όπως υπογράμμισε σε συνέντευξη στο OPEN, η κυβέρνηση εφαρμόζει το τετραετές πρόγραμμα για το οποίο έλαβε εντολή από τους πολίτες στις εκλογές του 2023 και συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σημειώνοντας ότι αποτελεί τον τελευταίο μεγάλο ηπειρωτικό αυτοκινητόδρομο που ολοκληρώνεται από τη σημερινή κυβέρνηση. Όπως είπε, πρόκειται για έργο που παραλήφθηκε χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η οποία τελικά καλύφθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ εκτίμησε ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας και θα ενισχύσει τη σύνδεση της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας με έναν νέο οδικό άξονα.

«Τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. «Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας, θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας. Και να παραλαμβάνουμε, αλλά και να σχεδιάζουμε, σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε».

Αναφερόμενος στις συχνές επισκέψεις του στην περιφέρεια, απέρριψε την ερμηνεία ότι αποτελούν προεκλογική δραστηριότητα, τονίζοντας πως οι περιοδείες αποτελούν σταθερό στοιχείο της πολιτικής του παρουσίας ήδη από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής του. «Εγώ σχεδόν κάθε εβδομάδα βρίσκομαι στην ελληνική περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο το κάνω από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα. Για μένα εξάλλου, η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές του 2023», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της θητείας της, έχοντας ακόμη, όπως είπε, έναν πλούσιο προγραμματισμό τόσο για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων όσο και για τον σχεδιασμό νέων υποδομών, οι οποίες θα υλοποιηθούν την επόμενη κυβερνητική περίοδο. «Μην βγάζετε συμπεράσματα από μια κινητικότητα η οποία για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές δεν θα διεξαχθούν το φθινόπωρο.

«Αστείο να τσακωνόμαστε για την 13η σύνταξη όταν γνωρίζουμε το κόστος της»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πρακτικές που οδήγησαν σε δημοσιονομικές εκτροπές, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει πληρώσει ακριβά τις υπερβάσεις δαπανών, τα μεγάλα ελλείμματα και τις ανεκπλήρωτες προεκλογικές υποσχέσεις. «Η κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία στη ΔΕΘ να παρουσιάσει όχι μόνο τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο, αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, καθώς θα είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές του 2027», ανέφερε.

«Θεωρώ υποχρέωσή μου, σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από μεγάλα ελλείμματα, χρέη και κάλπικες υποσχέσεις, να υπάρχει στοιχειώδης συνέπεια όταν μιλάμε για κοστολογημένες προεκλογικές δεσμεύσεις», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, σχολιάζοντας ότι το πραγματικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης είναι γνωστό.

«Είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ποιο είναι το κόστος της», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη «να κάνει το προφανές και να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεών του».

«Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να υπόσχεσαι μέτρα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα κληθείς να υλοποιήσεις», είπε, αντιπαραβάλλοντας τη θέση της κυβέρνησης.

«Εμείς είμαστε κυβερνητική δύναμη και έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές, άρα και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγκί ή να υποσχεθώ πράγματα που γνωρίζω ότι δεν θα μπορέσω να υλοποιήσω», υπογράμμισε.

«Στη ΔΕΘ θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι οι ανατιμήσεις, οι οποίες εντείνονται και από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξακολουθούν να πιέζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Η ακρίβεια, και ειδικά η επιτεινόμενη ακρίβεια ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών στον Κόλπο, είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας σήμερα που τα βγάζουν πέρα δύσκολα», ανέφερε.

«Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πολλές από τις αυξήσεις που δώσαμε και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε, σε έναν βαθμό απορροφήθηκαν από την αύξηση των τιμών. Αυτή είναι μια πραγματικότητα», είπε.

Όπως υπογράμμισε, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα. «Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μιλάμε για συνταξιούχους, είτε για νέους, είτε για τη μεσαία τάξη, είτε για ελεύθερους επαγγελματίες, είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι η οικονομία να συνεχίσει να παράγει πλεονάσματα, ώστε να μπορεί να στηρίζεται η κοινωνία.

Αναφερόμενος στις περσινές εξαγγελίες της ΔΕΘ, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους κυρίως προς τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

«Πέρυσι κάναμε μια πολύ συνειδητή επιλογή. Είπαμε ότι θα στηρίξουμε πρωτίστως νέους και οικογένειες με παιδιά. Στην πολιτική δεν μπορεί κανείς να κάνει τα πάντα. Πρέπει να κατανέμει περιορισμένους πόρους απέναντι σε πολλά δικαιολογημένα αιτήματα», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι οι μισθωτοί είδαν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, οι νέοι έως 25 ετών απαλλάχθηκαν από τον φόρο εισοδήματος, ενώ οικογένειες με δύο και τρία παιδιά επωφελήθηκαν από σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. «Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου πριν από τη ΔΕΘ, όμως μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε και φέτος έναν σημαντικό δημοσιονομικό χώρο να κατανείμουμε. Θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που διαθέτουμε», τόνισε. «Νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε περισσότερο με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και με τους ελεύθερους επαγγελματίες».

Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να παρουσιάσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις, εξηγώντας από πού θα προκύψουν οι πρόσθετοι πόροι που υπόσχεται.

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα, οφείλουν να πουν ποιους θα φορολογήσουν», είπε, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

«Η μεσαία τάξη και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, για την οποία κανείς δεν τους είχε προϊδεάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όταν μειώνουμε ΦΠΑ, τον μειώνουμε οριζόντια»

Ο πρωθυπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο γενικευμένων μειώσεων του ΦΠΑ ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προτιμά πιο στοχευμένες παρεμβάσεις προς όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Έχουμε ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μια οριζόντια μείωση του φόρου συνεπάγεται σημαντικό δημοσιονομικό κόστος και δεν εξασφαλίζει ότι το όφελος θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή.

Όπως είπε, «όταν μειώνω τον ΦΠΑ, τον μειώνω οριζόντια. Αυτό σημαίνει ότι ωφελείται και ο πλούσιος και αυτός που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, ωφελείται και ο Έλληνας και ο επισκέπτης. Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο μια γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ μεταφέρεται πράγματι στις τελικές τιμές, σημειώνοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως το όφελος δεν θα απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής και διανομής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε και το παράδειγμα της Ισπανίας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Η Ισπανία, που δοκίμασε τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αναγκάστηκε να την αποσύρει, καθώς ούτε απέδωσε ούτε απέτρεψε τη δημιουργία σημαντικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης», ανέφερε.

«Αργήσαμε να αλλάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα το έκανα νωρίτερα»

Στο σκέλος της συνέντευξης που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του οργανισμού, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τελικά ελήφθη η σωστή απόφαση με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Ένα πρόβλημα που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά για κάποια χρόνια δεν τα καταφέραμε. Στο τέλος αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό, να κλείσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μεταφέρουμε τον υπολογισμό και την καταβολή των επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη παρέμβαση «εξαιρετικά δύσκολη μεταρρύθμιση», σημειώνοντας ότι ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί αρχικά από τον αγροτικό κόσμο.

«Οι πρώτοι μήνες είχαν καθυστερήσεις, όμως όταν έγιναν οι πληρωμές, η μεγάλη πλειονότητα των αγροτών διαπίστωσε ότι πληρώθηκε σωστά. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα πήραν περισσότερα από όσα περίμεναν, γιατί εξοικονομήθηκαν πόροι από όσους δεν τα δικαιούνταν», είπε.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα.

«Αργήσαμε να την κάνουμε; Ναι, αργήσαμε. Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, θα την είχα κάνει νωρίτερα, χωρίς καμία αμφιβολία. Δοκιμάσαμε να αλλάξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εν κινήσει και αποτύχαμε. Δυστυχώς, αυτό έδωσε χώρο σε φαινόμενα που σήμερα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές», τόνισε.

Αναφερόμενος στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια συνολικής απαξίωσης της κυβέρνησης.

«Άλλο το πραγματικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλο να βαφτίζεται μια ολόκληρη κυβέρνηση “κυβέρνηση υποδίκων”. Δεκατρείς βουλευτές μας ζήτησαν μόνοι τους να αρθεί η ασυλία τους και ήδη για τους εννέα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καν ζήτημα. Οι υπόλοιποι τέσσερις θα οδηγηθούν στο ακροατήριο για πλημμελήματα με ταχείες διαδικασίες. Υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα στα πραγματικά γεγονότα και στην εικόνα που επιχείρησε να δημιουργήσει η αντιπολίτευση», υποστήριξε.

Ερωτηθείς για την εισαγγελική πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη, ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, επικαλούμενος την εκκρεμή δικαστική διαδικασία.

«Δεν έχω να πω τίποτα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μια εισαγγελική πρόταση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη σε αυτήν», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στάση αυτή πρέπει να είναι σταθερή και όχι επιλεκτική.

«Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εισαγγελείς. Δεν μπορεί να λέμε ότι ένας εισαγγελέας είναι καλός όταν εκδίδει μια απόφαση που μας αρέσει και κακός όταν εκδίδει μια άλλη. Ή εμπιστευόμαστε συνολικά τη Δικαιοσύνη ή την αντιμετωπίζουμε α λα καρτ. Για το ζήτημα αυτό δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές για την τραγωδία των Τεμπών και θα περιμένω την τελική κρίση της Δικαιοσύνης», κατέληξε.

«Απαραίτητος θεσμός η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά»

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε «απαραίτητο θεσμό», τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε, πάντως, σαφείς αιχμές για τον χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών, σημειώνοντας ότι «η ίδια η ζωή θα δείξει εάν έγιναν οι σωστές επιλογές».

«Πιστεύω ότι δικαιώθηκαν εκείνοι που έλεγαν ότι στις υποθέσεις 9 βουλευτών ίσως να βιάστηκαν», ανέφερε. Υπενθύμισε μάλιστα ότι είχε υποχρεωθεί να απομακρύνει 3 υπουργούς, οι οποίοι, όπως είπε, «βγήκαν λάδι» και δεν υπάρχει πλέον κάτι που να μπορεί να τους αποδοθεί. Ξεκαθάρισε , πάντως, ότι δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σαφείς αποστάσεις πήρε και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι σέβεται όλους τους πρώην προέδρους της ΝΔ και τους πρώην πρωθυπουργούς, ξεκαθάρισε όμως ότι «ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται».

«Δεν έχω υποχρέωση να συμφωνώ σε όλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγη από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα», είπε.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του.

«Υπάρχει μία ουσιαστική δημόσια αμφισβήτηση του πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμένα. Άρα πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά δεν υπάρχει απολύτως κανένα», τόνισε.

«Διασκεδαστικά τα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε, παράλληλα, ότι η αυτοδυναμία παραμένει εφικτός στόχος για τη Νέα Δημοκρατία.

Χαρακτήρισε «διασκεδαστικά» τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ετυμηγορία. «Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία», είπε, παραπέμποντας στις δημοσκοπήσεις της άνοιξης του 2023, πριν από την εκλογική νίκη της ΝΔ.

«Το να διεκδικούμε την αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά», ανέφερε, αφήνοντας αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση εξέφρασε απογοήτευση για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι συμφωνεί με πολλές από τις κυβερνητικές προτάσεις, αλλά αρνείται να τις υπερψηφίσει στην παρούσα Βουλή.

«Είναι μία στάση που δεν συνάδει καθόλου με ένα κόμμα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως συστημικό και υπεύθυνο», είπε, επισημαίνοντας ότι η επιλογή αυτή περιορίζει τις πιθανότητες να ολοκληρωθεί η Συνταγματική Αναθεώρηση.

- sofokleous10.gr

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