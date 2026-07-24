Μητσοτάκης-σε-Ανδρουλάκη:-«Είστε-κατώτερος-των-περιστάσεων,-γίνατε-αξιωματική-αντιπολίτευση-από-καραμπόλα»

Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, υπερασπιζόμενος παράλληλα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για αλλαγές σε 33 συνταγματικές διατάξεις.

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Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο Σύνταγμα «που να συμβαδίζει με την εποχή μας», σημειώνοντας ότι η συζήτηση διεξάγεται σε μια συμβολική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

«Είναι μια ευκαιρία να τιμήσουμε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και όσους οικοδόμησαν τον κοινοβουλευτισμό», ανέφερε, απευθύνοντας παράλληλα αιχμές προς τη νεοεκλεγείσα πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου για την απουσία της από την εκδήλωση.

«Κάνετε λάθος που δεν έρχεστε να τιμήσετε τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Ξεχάσατε ότι όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό κ. Καμμένο συμμετείχατε κανονικά στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρωτολογία του πρωθυπουργού:

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τα κόμματα ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στη σημασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Υποστήριξα εξαρχής μια ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Τα ακραία κόμματα περιορίστηκαν στην τυφλή άρνηση που πηγάζει από το αντικυβερνητικό τους μένος, ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ επέλεξε ένα αμήχανο “παρών”, που ισοδυναμεί με “απών”», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης.

«Μετά από 52 χρόνια δημοκρατικής ζωής, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά επιλέγουν να τις υπονομεύουν μόνο και μόνο επειδή τις εισηγήθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία. Πρόκειται για στάση αντιθεσμική και ένδειξη πολιτικής ανεπάρκειας», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία «με μια καλά μελετημένη πρόταση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις».

«Σταθήκατε κατώτερος των περιστάσεων, μόνο αφεντικό ο ελληνικός λαός»

Στη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός απάντησε προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι δεν στάθηκε στο ύψος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

«Ήσασταν κατώτερος των περιστάσεων σε μια τόσο σημαντική συζήτηση. Αναμασήσατε για ακόμη μία φορά τα περί κράτους δικαίου», είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις περί «αφεντικών», ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι μοναδικός κριτής της κυβέρνησης είναι οι πολίτες.

«Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που μας έδωσε τρεις φορές την εντολή να κυβερνήσουμε και απέναντί του λογοδοτούμε. Και αυτός θα αποφασίσει ξανά στις επόμενες εκλογές», ανέφερε.

«Αν κάποιος έχει παραβιάσει την εντολή του ελληνικού λαού, είστε εσείς, γιατί άλλον εξέλεξε ως αξιωματική αντιπολίτευση», είπε, προσθέτοντας ότι στις εκλογές του 2027 η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει νέα λαϊκή εντολή και για τις προτάσεις της σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.

«Στις επόμενες εκλογές θα ζητήσουμε τη νομιμοποίηση των πολιτών και για τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Όλη η δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείται θάρρος από αυτό και δεν μπορείτε να πείτε ότι ρε παιδιά με 5-6 προτάσεις συμφωνούμε. Να θυμηθούμε τη φαρσοκωμωδία με τις Ανεξάρτητες Αρχές; Όταν είχαμε συμφωνήσει για τα πρόσωπα και εσείς ήρθατε εδώ αλλάζοντας στάση και ζητώντας να διοριστεί μόνο ο δικός σας εκλεκτός;» είπε.

«Σας προκαλούμε πολιτική απεργία. Εμείς δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα. Όχι δεν θα κάνουμε καρδούλες αλλά δεν έχουμε τα ίδια αισθήματα με σας», σημείωσε επίσης ο πρωθυπουργός.

- sofokleous10.gr

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