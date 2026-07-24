Νέα ηγεσία στην Allianz Ελλάδος: Ο Ersin Pak αναλαμβάνει CEO

Η Allianz Ελλάδος ανακοινώνει την αλλαγή ηγεσίας με την ανάληψη των καθηκόντων του Ersin Pak ως διευθύνοντος συμβούλου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

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Ο Ersin Pak διαδέχεται τον Βασίλη Χριστίδη, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των απαραίτητων κανονιστικών αρχών. Αυτή η τοποθέτηση ενισχύει μια οργανωμένη διαδικασία διαδοχής, στηριζόμενη στη στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ). Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Allianz για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την πρόθεση της ΕΤΕ να αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Allianz Ελλάδος, καθώς και μια μακροχρόνια αποκλειστική συμφωνία bancassurance. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να καταστήσει τις ασφαλιστικές και αποταμιευτικές λύσεις πιο προσιτές και κατανοητές για τους πελάτες, διευρύνοντας την πρόσβαση σε καλύψεις ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων. Ο Ersin Pak βρίσκεται σε ιδανική θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της συνεργασίας με την ΕΤΕ καθώς η Allianz Ελλάδος προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Pak διαθέτει πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας σε εξαγορές, διαδικασίες ενοποίησης και προγράμματα μετασχηματισμού, με εξειδίκευση στους τομείς των συντάξεων, των ασφαλίσεων ζωής και των γενικών ασφαλίσεων. Σήμερα κατέχει τη θέση του οικονομικού διευθυντή (Chief Financial Officer) της Allianz Türkiye.

Ο Χριστίδης, ο οποίος ηγείται της Allianz Ελλάδος από το 2024, θα συνεργαστεί στενά με τον Pak για την ομαλή και οργανωμένη μετάβαση ενόψει της επίσημης παράδοσης των καθηκόντων. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο Χριστίδης θα αναλάβει νέο ρόλο ως Head of Commercial Transformation στην Allianz (Allianz Italia).

Η αλλαγή ηγεσίας συμβαδίζει με μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Allianz Ελλάδος, καθώς η εταιρεία εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο, προσφέροντας νέες προοπτικές για την ασφαλιστική αγορά, τους πελάτες και τους συνεργάτες της, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.