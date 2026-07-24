Νέοι-δασμοί-σε-60-χώρες-από-τον-Τραμπ-γιατί-δεν-καταπολέμησαν-την-καταναγκαστική-εργασία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη νέους δασμούς στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ τους και την ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες αυτές δεν έλαβαν επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας.

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Οι δασμοί, που κυμαίνονται από 10% έως 12,5%, πλήττουν βασικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων τη Βρετανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Ινδία.

Ορισμένες χώρες πληρούσαν τις προϋποθέσεις για χαμηλότερο συντελεστή 10% αντί του 12,5%, αφού έλαβαν μέτρα για την καταπολέμηση της (φερόμενης) καταναγκαστικής εργασίας. Ωστόσο, αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι δεν είναι πεπεισμένοι ότι οι εν λόγω χώρες θα εξαλείψουν την πρακτική σύντομα και είναι έτοιμοι να διατηρήσουν τους υψηλότερους δασμούς.

Προγραμματίζεται να τεθούν σε ισχύ σήμερα Παρασκευή, 24 Ιουλίου.

H χρονική στιγμή δεν είναι τυχαία, σημειώνει το CNN, καθώς συμπίπτει με τη λήξη ενός γενικού δασμού 10% που είχε επιβάλει ο Τραμπ νωρίτερα φέτος, μετά την ήττα του στην υπόθεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η επιβολή των δασμών έρχεται μετά από μια πολύμηνη έρευνα που διεξήγαγε ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση καταναγκαστικής εργασίας για την παραγωγή αγαθών που εξάγονται στις ΗΠΑ και την αποτυχία διαφόρων χωρών να αντιμετωπίσουν την πρακτική. Έτσι, λένε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αποφεύγεται η περιπλοκότητα που θα προέκυπτε από την επιβολή των νέων δασμών πέραν των υφιστάμενων δασμών ύψους 10%.

Τα αγαθά που εισάγονται από αυτές τις 60 χώρες αποτελούν το 99,4% των αμερικανικών εισαγωγών: αυτό σημαίνει ότι μια εύλογη αφορμή, ο Τραμπ βάζει δασμούς πρακτικά σε ό,τι εισάγεται στις ΗΠΑ. Σε μια σειρά εισαγωγών, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και σε προϊόντα που δεν μπορούν να παραχθούν από την εγχώρια αγορά, χορηγήθηκαν εξαιρέσεις.

Η απόφαση αποτελεί την τελευταία κλιμάκωση του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου, ο οποίος αναζωπυρώθηκε μετά την επιστροφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Επιπλέον, η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών έκρινε ότι πολλοί από τους δασμούς που είχαν επιβληθεί διεθνώς μέσω έκτακτων προεδρικών εξουσιών ήταν παράνομοι.

Έκτοτε, ο Τραμπ αναζήτησε εναλλακτικές νομικές οδούς για να προωθήσει τη βασική εμπορική πολιτική της κυβέρνησής του. Και όπως φαίνεται τους βρήκε μέσω της δικαιολογίας των μέτρων κατά της καταναγκαστικής εργασίας.