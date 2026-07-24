Νέο ταμείο ανάπτυξης προγραμματίζει η Kos Biotechnology Partners

Η Kos Biotechnology Partners εστιάζει πλέον στις επενδύσεις, διαθέτοντας κεφάλαια άνω των 120 εκατ. δολαρίων.

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Από την ίδρυσή της το 2025, με στόχο να γίνει το πρώτο ελληνικό venture capital fund που επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τομέα των life sciences, η Kos Biotechnology Partners ανακοίνωσε πρόσφατα την ολοκλήρωση του τρίτου κλεισίματος του πρώτου ταμείου της, με συνολικές κεφαλαιακές δεσμεύσεις που ανέρχονται σε 123 εκατ. δολάρια (106 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με δηλώσεις των ιδρυτών του ταμείου, Δρ. Σίμου Συμεωνίδη και Αλέξανδρου Τζούκα, η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων έχει προσωρινά σταματήσει, όμως υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης επιπλέον κεφαλαίων μέχρι το τέλος του έτους.

Η επενδυτική βάση του Kos Biotechnology Partners περιλαμβάνει κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, επικεφαλής τους Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (HDBI) και διεθνή family offices. Σημειώνεται ότι στις επενδύσεις συμμετέχουν και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Σχέδια για νέο ταμείο

«Έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 123 εκατ. δολάρια (106 εκατ. ευρώ) και πλησιάζουμε τον στόχο μας. Τώρα εστιάζουμε περισσότερο στις επενδύσεις», ανέφεραν οι κ.κ. Συμεωνίδης και Τζούκας.

Παράλληλα, σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός νέου ταμείου, καθώς αναγνωρίζουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις σε αναπτυξιακό στάδιο.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει επενδύσεις και εξετάζουμε τη δημιουργία άλλου ταμείου στο μέλλον. Επειδή η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων ήταν επιτυχής και βλέπουμε πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις σε επιχειρήσεις σε ανάπτυξη, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτές τις επενδύσεις και να προγραμματίσουμε ένα growth fund στο εγγύς μέλλον», εξήγησαν οι ιδρυτές.

Η Kos Biotechnology Partners έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο επενδύσεις: η μία αφορά την Epikast, ενώ η δεύτερη, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αφορά μια επιχείρηση με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, που αναπτύσσει τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων.

Ένας από τους στόχους της επένδυσης είναι η δημιουργία ένός κέντρου έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και επιστήμης υπολογιστών στην Ελλάδα.

Στρατηγική ενίσχυσης του ελληνικού βιοτεχνολογικού οικοσυστήματος

Το ταμείο στοχεύει να λειτουργήσει ως γέφυρα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ενισχύοντας το εγχώριο οικοσύστημα.

«Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό για όλες τις εταιρείες μας και να δημιουργήσουμε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως της προέλευσης της εταιρείας, θα έχει ένα κέντρο R&D στην Ελλάδα.

Αυτό αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρουμε. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το δίκτυο συνεργασιών με άλλα funds και εταιρείες υψηλού προφίλ στις ΗΠΑ για να φέρουμε αυτές τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, μέχρι να αναπτυχθεί το βιοτεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας», τόνισαν οι ιδρυτές.

Το ταμείο προγραμματίζει δύο ακόμα επενδύσεις τον Ιούλιο, στοχεύοντας συνολικά σε 15 έως 20 εταιρείες την επόμενη τριετία, με τις περισσότερες τοποθετήσεις να αναμένονται την επόμενη διετία.

Καταλήγοντας, οι κ.κ. Συμεωνίδης και Τζούκας ανέφεραν ότι «το μέσο ύψος επένδυσης είναι 5 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις αφορούν εταιρείες που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε στάδιο pre-seed, αλλά ηγούνται του γύρου χρηματοδότησης και αναζητούν σημαντικά κεφάλαια. Στη βιοτεχνολογία υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κεφάλαια, γι’ αυτό και τα tickets είναι υψηλότερα».

«Γενικά, η στρατηγική μας είναι να ηγούμαστε των γύρων χρηματοδότησης», ολοκλήρωσαν.