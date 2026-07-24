Ούζο Πλωμαρίου: Κέρδη 1 ευρώ για κάθε 7,2 ευρώ πωλήσεων

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης πέτυχε καθαρό κέρδος 1 ευρώ για κάθε 7,2 ευρώ πωλήσεων το προηγούμενο έτος, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεκίνησε τη λειτουργία του νέου εργοστασίου παραγωγής τσίπουρου στο Δαμάσι Τυρνάβου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο καθαρός κύκλος εργασιών, χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), σημείωσε αύξηση 4,9% φτάνοντας τα 28,05 εκατομμύρια ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να υπερδιπλασιάζονται στα 3,89 εκατομμύρια ευρώ από 1,61 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,44 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 65%.

Η χρήση του 2024 επιβαρύνθηκε με ζημία 1,68 εκατομμυρίων ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που ενίσχυσε την κερδοφορία του 2025.

Η βελτίωση της κερδοφορίας επωφελεί σχεδόν αποκλειστικά τους μετόχους. Η γενική συνέλευση ενέκρινε μέρισμα 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 95% των καθαρών κερδών της χρήσης. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 11,54 εκατομμύρια ευρώ από 8,15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 2,89 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 108 από 97, κυρίως λόγω της αύξησης των μισθωτών σε 92 από 74.

Οι διεθνείς αγορές παρέμειναν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 16,05 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 57,2% του καθαρού κύκλου εργασιών.

Σημαντικό γεγονός της προηγούμενης χρήσης ήταν η ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου στο Δαμάσι. Η μονάδα παραγωγής τσίπουρου επεκτείνει τη παραγωγική βάση της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της, εκτός από το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη, το Ούζο Ματαρέλλη και το Δεκαράκι Τσίπουρο Τυρνάβου.