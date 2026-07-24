Παγκόσμια-Τράπεζα:-Η-οικονομική-ανάπτυξη-του-Μαρόκου-θα-επιβραδυνθεί-στο-4,2%-το-2026

Η οικονομική ανάπτυξη του Μαρόκου αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 4,2% το 2026, μετά από αύξηση 4,9% πέρυσι, που είναι ο υψηλότερος ρυθμός εδώ και μια δεκαετία, δήλωσε την Παρασκευή η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η περσινή ανάπτυξη ωθήθηκε από τις δαπάνες για υποδομές που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 και την ανάκαμψη της γεωργικής παραγωγής, ανέφερε η τράπεζα σε έκθεσή της.

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Η κυβέρνηση επενδύει περισσότερα από 190 δισεκατομμύρια ντιρχάμ (20 δισεκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή και επέκταση σιδηροδρομικών, οδικών, αεροδρομίων, σταδίων και άλλων αστικών υποδομών ενόψει του τουρνουά του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η πρόβλεψη για το 2026 αντικατοπτρίζει μια συνεχιζόμενη επενδυτική ώθηση και βελτίωση της εγχώριας ζήτησης, παρά το υψηλότερο κόστος ενέργειας που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε η Τράπεζα.

«Μακροπρόθεσμα, η επαναλαμβανόμενη ξηρασία αποτελεί συνεχή κίνδυνο για την αγροτική παραγωγή και τους τομείς που εξαρτώνται από το νερό», ανέφερε.

Η ανάπτυξη του Μαρόκου παραμένει επίσης ευαίσθητη στον ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης μεταξύ των κύριων Ευρωπαίων εμπορικών εταίρων του, ανέφερε.

«Ενώ τα μακροοικονομικά θεμέλια είναι σταθερά, το επόμενο μεγάλο άλμα παραγωγικότητας της χώρας θα εξαρτηθεί από το πόσο βαθιά – και πόσο ευρέως – θα υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις της προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες», ανέφερε.

- Reuters