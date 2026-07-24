Παληός-(Σιδηρόδρομοι-Ελλάδος):-Η-ασφάλεια-στον-σιδηρόδρομο-αποτελεί-απόλυτη-προτεραιότητα

«Για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, η ασφάλεια αποτελεί καθημερινή επιχειρησιακή υποχρέωση και απόλυτη προτεραιότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, η ασφάλεια αποτελεί καθημερινή επιχειρησιακή υποχρέωση και απόλυτη προτεραιότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παληού:

«Για την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της εταιρείας μας, στο τέλος Αυγούστου 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Αυτό επιβεβαιώθηκε και κατά τη χθεσινή μας αυτοψία στα έργα στη Θεσσαλία και στην περιοχή που επλήγη από τον Daniel, τα οποία βαίνουν προς ολοκλήρωση με ταχείς ρυθμούς και εντός του χρονοδιαγράμματος 15 μηνών που είχε τεθεί εξ’ αρχής χωρίς να δοθεί καμία παράταση.

Το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης, έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και έως τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Η εγκατάσταση του ETCS πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης.

Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία πρόσθετη δικλείδα ασφάλειας απέναντι σε ανθρώπινα λάθη, το railway.gov.gr, που λειτουργεί στο Κέντρο Ελέγχου σε 24ωρη βάση, εντοπίζοντας αυτόματα κινδύνους στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι ήδη σήμερα η κυκλοφορία στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη διεξάγεται με ενεργή σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, με εξαίρεση το τμήμα Λιανοκλάδι-Λάρισα λόγω των έργων που εκτελούνται για την αποκατάσταση των φθορών εξαιτίας του Daniel.

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος εργάζονται με συγκεκριμένο σχέδιο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Γιατί για τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, η ασφάλεια αποτελεί καθημερινή επιχειρησιακή υποχρέωση και απόλυτη προτεραιότητα».