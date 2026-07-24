Ποιος κερδίζει τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν; Η Κίνα

Ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ο μεγάλος γεωπολιτικός κερδισμένος δεν βρίσκεται στη Μέση αλλά στην Άπω Ανατολή και δεν είναι άλλος από την Κίνα.

Μεταξύ αυτών είναι και ο Luke Gromen, ιδρυτής της εταιρείας οικονομικών ερευνών Forest For The Trees, ο οποιός υποστηρίζει ότι η Κίνα όχι μόνο άντεξε καλύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις αναταράξεις στην ενέργεια και τις αγορές, αλλά ενισχύει σταδιακά τη θέση της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

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Σε συνέντευξή του στο podcast Macro Voices, εκτιμά ότι οι εξελίξεις αυτές θα ευνοήσουν τον χρυσό, ενώ μακροπρόθεσμα θα ασκήσουν πιέσεις στο αμερικανικό δολάριο.

«Η Κίνα αποδείχθηκε πιο ανθεκτική»

Όπως σημειώνει ο Gromen, όταν ξέσπασε η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν ότι η Κίνα θα δεχόταν το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω της εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας.

Ωστόσο, κατά την άποψή του, συνέβη το αντίθετο. Η Κίνα πέτυχε να μειώσει τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 3 έως 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χωρίς να ανακοπεί η οικονομική της ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια στην ηλιακή ενέργεια, τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το Πεκίνο απέδειξε πως μπορεί να περιορίσει την εξάρτησή του από τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και να θωρακιστεί απέναντι στις γεωπολιτικές πιέσεις.

«Το Πεκίνο δεν έχει λόγο να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος»

Σύμφωνα με το MarketWatch o Gromen υποστηρίζει ακόμη ότι η Κίνα έχει συμφέρον από μια παρατεταμένη σύγκρουση, καθώς αυτή απορροφά οικονομικούς και στρατιωτικούς πόρους των Ηνωμένων Πολιτειών, βελτιώνοντας τη σχετική θέση του Πεκίνου.

Κατά την εκτίμησή του, το ιδανικό σενάριο για την Κίνα είναι οι τιμές του πετρελαίου να παραμείνουν αρκετά υψηλές ώστε να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και να επιβαρύνουν τις δυτικές οικονομίες, αλλά όχι τόσο ώστε να προκαλέσουν παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Πίεση στα ομόλογα της Δύσης

Ο αναλυτής επισημαίνει ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξάνονται σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Αντίθετα, στην Κίνα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν χαμηλές και σταθερές, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποδηλώνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας.

Χρυσός αντί για αμερικανικά ομόλογα

Κατά τον Gromen, ο μακροπρόθεσμος στόχος της Κίνας είναι να περιορίσει την κυριαρχία του δολαρίου στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Εκτιμά ότι το Πεκίνο επιδιώκει ο χρυσός να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο ως ουδέτερο αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, ενώ μέρος του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε σταδιακά να πραγματοποιείται σε γουάν, με τελική εκκαθάριση σε χρυσό.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η αμερικανική κυβέρνηση και η Federal Reserve ενδέχεται στο μέλλον να βρεθούν μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να προστατεύσουν την αγορά ομολόγων ή την ισχύ του δολαρίου. Ο ίδιος θεωρεί πιθανότερο ότι θα επιλεγεί η στήριξη της αγοράς ομολόγων, με αποτέλεσμα το δολάριο να αποδυναμωθεί.

Η AI ως νέο πεδίο ανταγωνισμού

Ο Gromen βλέπει και μία ακόμη σημαντική αλλαγή: την ταχεία πρόοδο της κινεζικής τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως υποστηρίζει, τα κινεζικά μοντέλα AI δεν ανταγωνίζονται πλέον μόνο στις χαμηλότερες τιμές, αλλά αρχίζουν να προσφέρουν επιδόσεις αντίστοιχες ή ακόμη και καλύτερες από εκείνες των αμερικανικών συστημάτων.

Κατά την εκτίμησή του, η Κίνα αποκτά πλέον συγκριτικό πλεονέκτημα σε τρεις κρίσιμους τομείς: στην ενέργεια, στις τεχνολογίες αιχμής και στη βιομηχανική ισχύ.

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις του Luke Gromen – ειδικά γι ατο αμερικανικό νόμισμα – αποτελούν προσωπική ανάλυση και δεν συνιστούν κοινή θέση της αγοράς.

Πολλοί οικονομολόγοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι το δολάριο θα διατηρήσει για πολλά χρόνια τον κυρίαρχο ρόλο του ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, ενώ η εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ενεργειακών αγορών παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη.