Προειδοποίηση-jpmorgan:-Το-«σούπερ»-Ελ-Νίνιο-και-το-πετρελαϊκό-σοκ-θα-μπορούσαν-να-ενισχύσουν-τον-παγκόσμιο-πληθωρισμό

Ένα ταχέως εντεινόμενο καιρικό μοτίβο Ελ Νίνιο σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας θα μπορούσε να προσθέσει 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο πληθωρισμό το επόμενο έτος, πλήττοντας ιδιαίτερα σκληρά τις αναδυόμενες αγορές, ανέφεραν οικονομολόγοι της JPMorgan σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Οι προβλέψεις δείχνουν επί του παρόντος μια πιθανότητα 81% το τρέχον επεισόδιο Ελ Νίνιο να εξελιχθεί σε ένα «πολύ ισχυρό» ή «σούπερ» Ελ Νίνιο μέχρι το τέλος του έτους και μια πιθανότητα 97% να συνεχιστούν οι συνθήκες και το επόμενο έτος.

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Ένα τέτοιο φαινόμενο θα κατατασσόταν μεταξύ των ισχυρότερων που έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και θα αύξανε τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η JPMorgan εκτίμησε ότι ένα σούπερ Ελ Νίνιο από μόνο του θα αύξανε τον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων κατά περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο αποκορύφωμά του, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να εμφανίζεται συνήθως τέσσερις έως οκτώ μήνες μετά την έναρξη του καιρικού σοκ.

Ωστόσο, σε συνδυασμό με την απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, η οποία έχει αυξήσει το κόστος του ντίζελ, των λιπασμάτων και των συσκευασιών τροφίμων, η επίδραση στον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων θα μπορούσε περίπου να διπλασιαστεί σε περίπου 1,3-1,5 ποσοστιαίες μονάδες.

«Η προκύπτουσα αύξηση του πληθωρισμού των τροφίμων σε ετήσιο ρυθμό 5% το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα προσέθετε 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στον παγκόσμιο γενικό πληθωρισμό, επιβραδύνοντας την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού του επόμενου έτους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για ολόκληρο το έτος», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan.

Οι αναδυόμενες αγορές θα επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος

Οι αναδυόμενες αγορές στην Ασία και τη Λατινική Αμερική θα υποστούν το μεγαλύτερο βάρος των επιπτώσεων, επειδή τα τρόφιμα έχουν μεγαλύτερο βάρος στα καλάθια καταναλωτών και η γεωργία είναι γενικά πιο ευαίσθητη στις καιρικές συνθήκες.

Η Ινδία, η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Κολομβία αναγνωρίστηκαν ως ιδιαίτερα εκτεθειμένες, ενώ η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα φάνηκαν επίσης ευάλωτες σε κρίσεις τιμών τροφίμων, πρόσθεσαν.

Αντίθετα, οι άμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού τροφίμων που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο στην Ευρώπη και σε άλλες προηγμένες οικονομίες αναμένεται να είναι μικρότερες. Αντίθετα, το υψηλότερο κόστος ενέργειας είναι πιθανό να είναι ο κύριος παράγοντας για τις υψηλότερες τιμές τροφίμων σε αυτές τις χώρες.

Η τράπεζα σημείωσε ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι ευνοϊκότερες από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων σημαντικών επεισοδίων Ελ Νίνιο, με τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών επαρκή, τα αποθέματα ρυζιού στην Ασία σχετικά υγιή και τον πληθωρισμό τροφίμων επί του παρόντος σχετικά χαμηλό.

Ωστόσο, ο συνδυασμός ενός ισχυρού Ελ Νίνιο και μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών τιμών ενέργειας θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σημαντική ώθηση στις τιμές των τροφίμων και να καταστήσει τον πληθωρισμό τροφίμων μια ολοένα και πιο σημαντική πηγή απόκλισης μεταξύ χωρών και περιοχών.

- Reuters