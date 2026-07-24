Προσπάθεια-ανάκαμψης-στη-wall-street-μετά-το-τεχνολογικό-sell-off

Σε προσπάθεια ανάκαμψης βρίσκεται σήμερα (24/7) η Wall Street, με τους επενδυτές να επιχειρούν να απορροφήσουν τις απώλειες από τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα.

Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων το βαρέλι, αλλά και η περιορισμένη πίεση στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, λειτουργούν υποστηρικτικά για την αμερικανική αγορά. Παρά τη βελτίωση του κλίματος, ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει έντονη ενόψει της συνεδρίασης της Federal Reserve για τα επιτόκια, των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των νέων εμπορικών μέτρων που ανακοινώθηκαν.

Κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο Dow Jones κινείται ανοδικά κατά 0,15%, στις 51.791,37 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται οριακά κατά 0,06%, στις 7.412,56 μονάδες. Αντίθετα, ο Nasdaq καταγράφει μικρή πτώση 0,06%, διαμορφούμενος στις 25.122,31 μονάδες.

Η σημερινή αντίδραση της αγοράς ενισχύεται από την ιδιαίτερα θετική υποδοχή των αποτελεσμάτων της Intel. Η μετοχή της εταιρείας ημιαγωγών καταγράφει άνοδο άνω του 3%, μετά την ανακοίνωση αύξησης εσόδων κατά 25%, τη μεγαλύτερη επίδοση από το τρίτο τρίμηνο του 2011. Η ισχυρή αυτή επίδοση ξεπέρασε τις προβλέψεις της αγοράς, με την εταιρεία να επωφελείται από την αυξημένη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και κέντρα δεδομένων.

Η θετική εικόνα της Intel συμβάλλει στην άμβλυνση των πιέσεων στον κλάδο των μικροτσίπ, ενώ παράλληλα ο Dow Jones επιχειρεί να ανακτήσει μέρος των απωλειών που υπέστη στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν έχασε περισσότερες από 500 μονάδες.

Οι αγορές προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά το έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, το οποίο μέσα σε μία ημέρα εξαφάνισε περίπου 797 δισ. δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίησή τους. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για το ύψος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και κατά πόσο αυτές μπορούν να δικαιολογήσουν τις υψηλές αποτιμήσεις, ιδιαίτερα μετά τα απογοητευτικά μηνύματα από Tesla και Alphabet.

Η Tesla, μετά τη μεγάλη πτώση σχεδόν 15% λόγω της υποχώρησης της κερδοφορίας της, σημειώνει σήμερα μικρή ανάκαμψη 0,8%. Η Alphabet ενισχύεται κατά 0,4%, έχοντας προηγουμένως δεχθεί πιέσεις 7,1% εξαιτίας των αυξημένων προβλέψεων για κεφαλαιουχικές δαπάνες. Σε σταθεροποιητική πορεία κινούνται επίσης η Nvidia, η Meta Platforms και η Apple.

Παράλληλα, η Amkor Technology σημειώνει άνοδο 12%, μετά τη συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων με τη Nvidia για τεχνολογίες προηγμένης συσκευασίας ημιαγωγών, ενώ η Oracle καταγράφει κέρδη άνω του 2% μετά την ανάθεση δεκαετούς συμβολαίου από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Στην αγορά ενέργειας, το Brent υποχωρεί κατά περίπου 3%, κινούμενο στην περιοχή των 97-98 δολαρίων το βαρέλι, μετά την πρόσφατη άνοδο πάνω από το όριο των 100 δολαρίων. Η αποκλιμάκωση των τιμών προσφέρει ανακούφιση στις αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις να απομακρύνονται από τα υψηλά του έτους.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη, καθώς η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί σχεδόν 40% μέσα σε έναν μήνα, ενισχύοντας τις ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανό στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν διατηρούν υψηλό το επίπεδο αβεβαιότητας στην ενεργειακή αγορά.

Οι νέες συνθήκες επηρεάζουν και τις προσδοκίες για την πολιτική της Fed, η οποία συνεδριάζει την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές εκτιμούν πλέον σε 33% την πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων, έναντι 12% πριν από μία εβδομάδα, καθώς οι φόβοι για ένα νέο ενεργειακό σοκ εντείνονται.

Παράλληλα, το εμπορικό περιβάλλον γίνεται πιο σύνθετο μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλει νέους δασμούς 10% και 12,5% σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα.

Παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατευθύνονται προς εβδομαδιαίες απώλειες. Ο S&P 500 και ο Nasdaq οδεύουν προς δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones κινείται προς τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην επόμενη εβδομάδα, όταν περισσότερο από το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 θα ανακοινώσει αποτελέσματα, με τις Microsoft, Meta, Amazon και Apple να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, αναλυτές της Bank of America προειδοποιούν ότι οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει ένα ιδιαίτερα θετικό σενάριο, γεγονός που αφήνει περιθώρια για έντονες αντιδράσεις σε περίπτωση αρνητικών εκπλήξεων.