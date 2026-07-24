Πρώτη-εκταμίευση-118,2-εκατ.-ευρώ-στην-Ελλάδα-από-το-safe

Την πρώτη δόση ύψους 118,2 εκατομμυρίων ευρώ από το ευρωπαϊκό αμυντικό εργαλείο SAFE έλαβε σήμερα η Ελλάδα.

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Το ποσό αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής κατανομής των 787,7 εκατ. ευρώ που της αναλογούν και καταβάλλεται ως προχρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών βημάτων.

Το SAFE (Security Action for Europe) είναι χρηματοδοτικό εργαλείο € 150 δισ. που παρέχει δάνεια στα κράτη μέλη, με έμφαση στις από κοινού προμήθειες πυρομαχικών, πυραύλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και μέσων χερσαίας μάχης που παράγονται εντός της Ένωσης.

Εντάσσεται στο σχέδιο ReArm Europe/Readiness 2030 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο στοχεύει στην κινητοποίηση άνω των € 800 δισ. για αμυντικές επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η προχρηματοδότηση επιτρέπει στην Αθήνα να επισπεύσει επενδύσεις προτεραιότητας και να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών της δυνατοτήτων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εργαλείο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων και στη θωράκιση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης μέσω κοινών προμηθειών και βαθύτερης διασυνοριακής συνεργασίας.

«Η σημερινή πρώτη πληρωμή προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του SAFE αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η Ευρώπη παραδίδει εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για την Άμυνα και το Διάστημα, Άντριους Κουμπίλιους, προσθέτοντας ότι «το εργαλείο ενισχύει τόσο την εθνική ετοιμότητα όσο και τη συλλογική ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα».

Το SAFE χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις αγορές, γεγονός που επιτρέπει τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων με ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της Ένωσης. Τα δάνεια θα αποπληρωθούν από τα κράτη μέλη που τα λαμβάνουν. Επόμενες εκταμιεύσεις θα ακολουθήσουν καθώς επιτυγχάνονται τα συμφωνηθέντα ορόσημα υλοποίησης.

- sofokleous10.gr

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