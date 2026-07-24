Ρεκόρ-στο-εξωτερικό-εμπόριο-της-Κίνας-το-πρώτο-εξάμηνο

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Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο συνολικός όγκος των εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών της Κίνας ανήλθε σε 25,47 τρισ. γιουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 16,9%.

Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 14,73 τρισ. γιουάν, αυξημένες κατά 13,4%, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν στα 10,74 τρισ. γιουάν, σημειώνοντας αύξηση 22,1%.

Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας κατέγραψε σημαντική πρόοδο τόσο στη διατήρηση της σταθερής ανάπτυξης όσο και στη βελτίωση της ποιοτικής του διάρθρωσης, παρουσιάζοντας τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που είναι η σταθερότητα, η καινοτομία, η δυναμική και η ενοποίηση.

Πρώτον, σταθερότητα ως προς το μέγεθος. Το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας διατήρησε την ανοδική του δυναμική κατά το πρώτο εξάμηνο, με τη συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών να ξεπερνά για πρώτη φορά τα 25 τρισ. γιουάν σε αντίστοιχη περίοδο. Πρόκειται για αύξηση κατά 3,68 τρισ. γιουάν σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Την ίδια στιγμή, ο όγκος του εμπορίου υπερέβη τα 4 τρισ. γιουάν για τέσσερις συνεχόμενους μήνες, καταγράφοντας άνοδο για 17 διαδοχικούς μήνες.

Δεύτερον, νέοι μοχλοί ανάπτυξης. Κατά το πρώτο εξάμηνο, οι εισαγωγές και εξαγωγές υπολογιστικού εξοπλισμού της Κίνας, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανήλθαν σε 5,13 τρισ. γιουάν, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 56,6%. Παράλληλα, έξυπνα προϊόντα, όπως γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης (AI), συσκευές μετάφρασης με AI και ρομποτικοί εξωσκελετοί, γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη, καθώς η διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων επιταχύνεται.

Τρίτον, δυναμικοί φορείς της αγοράς. Η δυναμική των επιχειρήσεων εξωτερικού εμπορίου παρέμεινε ισχυρή κατά το πρώτο εξάμηνο. Συνολικά 267.000 επιχειρήσεις επέκτειναν τις δραστηριότητές τους σε νέες χώρες και περιοχές, ενώ η αξία των εισαγωγών και εξαγωγών τους αυξήθηκε κατά 22,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το μερίδιό τους αντιστοιχούν σχεδόν στο 70% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, γεγονός που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου.

Τέταρτον, ενισχυμένη εγχώρια και διεθνής ενοποίηση. Η Κίνα εφαρμόζει πλέον πολιτική μηδενικών δασμών σε 63 χώρες. Κατά το πρώτο εξάμηνο, το εμπόριο με 31 εταίρους που συμμετέχουν σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου αυξήθηκε κατά 28,1%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των χωρών αυτών στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της χώρας διαμορφώθηκε στο 46,5%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ως η βασική κινητήρια δύναμη του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κατέγραψαν εισαγωγές και εξαγωγές συνολικής αξίας 14,53 τρισ. γιουάν κατά το πρώτο εξάμηνο με ετήσια αύξηση 17%. Το μερίδιό τους στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της χώρας ανήλθε στο 57%.

Παράλληλα, ενίσχυσαν περαιτέρω την καινοτομική τους ικανότητα, και οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ οι εξαγωγές των λεγόμενων «τριών νέων προϊόντων» –ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών ιόντων λιθίου και φωτοβολταϊκών στοιχείων– σημείωσαν άνοδο 45,8%. Οι επιδόσεις αυτές αναδεικνύουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε βασικό μοχλό της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης.

Φέτος τον Μάιο, η Κίνα εφάρμοσε πλήρως πολιτική μηδενικών δασμών στις εισαγωγές αγαθών από 53 αφρικανικές χώρες με τις οποίες διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές από την Αφρική ανήλθαν σε 193,8 δισ. γιουάν κατά τον Μάιο και τον Ιούνιο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 23,5%.

Παράλληλα, ολοένα περισσότερα ποιοτικά προϊόντα και τοπικά φρούτα από αφρικανικές χώρες αποκτούν πρόσβαση στη μεγάλη κινεζική αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές ηλεκτρομηχανολογικών προϊόντων της Κίνας προς την Αφρική συνέχισαν να αυξάνονται, φθάνοντας τα 534,11 δισ. γιουάν το πρώτο εξάμηνο και σημειώνοντας ετήσια άνοδο 28,8%.