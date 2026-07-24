Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μειώνει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης – Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones πλήττουν την οικονομία

Η ρωσική κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 14% την Παρασκευή από 14,25%, παρά την αύξηση του πληθωρισμού που συνδέεται με τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η μείωση του επιτοκίου ήταν έκπληξη — οι περισσότεροι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters αυτή την εβδομάδα είχαν δηλώσει ότι ανέμεναν η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο λόγω των αυξανόμενων τιμών των καυσίμων.

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Η κεντρική τράπεζα άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η ρωσική οικονομία ενδέχεται να μην αναπτυχθεί καθόλου φέτος, μειώνοντας την πρόβλεψή της για ανάπτυξη μεταξύ μηδέν και 1%, σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη μεταξύ 0,5% και 1,5%.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό του 2026 σε ποσοστό μεταξύ 6% και 7%, από 4,5% έως 5,5% προηγουμένως, επικαλούμενη «τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων». Αύξησε επίσης ελαφρώς την πρόβλεψή της για το μέσο βασικό επιτόκιο φέτος.

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η οικονομία στο σύνολό της αναπτυσσόταν με μέτριο ρυθμό. Η σημαντική αύξηση των τιμών και οι υψηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες συνδέονταν κυρίως με έκτακτους παράγοντες», ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου έχουν διαταράξει την προμήθεια βενζίνης, οδηγώντας σε μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων και υψηλότερες τιμές καυσίμων, ενώ οι επιθέσεις στον κορυφαίο διαδικτυακό λιανοπωλητή Wildberries έχουν πλήξει την καρδιά της καταναλωτικής οικονομίας της Ρωσίας.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,9% τον Ιούνιο, μετά από αύξηση 0,2% τον Μάιο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 6%, σε σύγκριση με 5,3% έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί κατά 16% από την αρχή του έτους.

Πολιτική πίεση

Οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό, ένας σημαντικός δείκτης που εξετάζει η κεντρική τράπεζα πριν λάβει την απόφασή της για το βασικό επιτόκιο, αυξήθηκαν τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδό τους από την αναταραχή της αγοράς τον Μάρτιο του 2022, τον πρώτο πλήρη μήνα της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Εάν παραμείνουν υψηλές, αυτό μπορεί να εμποδίσει μια βιώσιμη επιβράδυνση του πληθωρισμού», δήλωσε η κεντρική τράπεζα.

Η νέα πρόβλεψη μηδενικής ανάπτυξης έρχεται σε αντίθεση με την ελπίδα της κυβέρνησης να επιτύχει μέτρια ανάπτυξη 0,4% φέτος και με την εντολή του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο Πούτιν συναντήθηκε με την διοικητή της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα και άλλους αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα και τους είπε ότι η οικονομία ήταν σταθερή παρά τις «εξωτερικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κατάστασης στον τομέα των καυσίμων και της ενέργειας, καθώς και σε ορισμένους άλλους τομείς».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η μείωση του βασικού επιτοκίου «θα πρέπει να είναι και θα είναι μια φυσική διαδικασία που βασίζεται σε μακροοικονομικούς δείκτες και οικονομική σταθερότητα». Ορισμένοι οικονομολόγοι ερμήνευσαν το σχόλιό του ως σήμα για την κεντρική τράπεζα.

«Μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση: μόλις ο πρόεδρος ανέπτυξε προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, αυτές άρχισαν αμέσως να υλοποιούνται», δήλωσε ο οικονομολόγος Εβγκένι Κόγκαν.

Η πολιτική πίεση στην κεντρική τράπεζα να μειώσει το βασικό επιτόκιο είχε συσσωρευτεί πριν από την απόφαση, με τον τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντιμίρ Σολοβιόφ να αποκαλεί την ηγεσία της στην κρατική τηλεόραση «μια ομάδα αιρετικών» που αντιτίθενται στον Αρχιστράτηγο Πούτιν.

- Reuters