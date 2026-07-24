Σαμαράς-για-την-24η-Ιουλίου:-«Η-Δημοκρατία-δεν-πρέπει-να-θεωρείται-αυτονόητη-ούτε-δεδομένη»

Μήνυμα προβληματισμού για τη λειτουργία των θεσμών, την κατάσταση της κοινωνίας και τα εθνικά ζητήματα έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε στον ρόλο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην επιστροφή της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα, αλλά και στην ένταξη της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο αυτές επιλογές «δικαίωσαν απόλυτα» την επιλογή του ελληνικού λαού.

«Σαν σήμερα πριν 52 χρόνια οι ελπίδες και οι προσδοκίες ενός έθνους ταυτίστηκαν με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κυρίως η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, δικαίωσαν απόλυτα αυτήν την επιλογή του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός, ωστόσο, σημείωσε ότι η επέτειος αποτελεί αφορμή για αποτίμηση της σημερινής κατάστασης της Δημοκρατίας, θέτοντας ζήτημα συμμετοχής των πολιτών, λειτουργίας των θεσμών και κοινωνικών ανισορροπιών.

«Σήμερα οφείλουμε να αναρωτηθούμε κατά πόσο η Δημοκρατία μας λειτουργεί πραγματικά. Η Δημοκρατία δίχως τη λαϊκή συμμετοχή είναι κολοβή. Η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για προβλήματα που, όπως υποστήριξε, πλήττουν την κοινωνία, αναφέροντας μεταξύ άλλων την οικονομία, την παιδεία, το αγροτικό ζήτημα και την ασφάλεια των πολιτών.

«Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική», τόνισε.

Αναφορά στα ελληνοτουρκικά και την Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρώην πρωθυπουργός και στα εθνικά θέματα, επικρίνοντας τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και κάνοντας λόγο για διαρκή τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδας.

«Στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας – με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας – δημιουργεί μια ατμόσφαιρα “εθνικής απαισιοδοξίας”, η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία», σημείωσε.

«Την ίδια ώρα ο Ελληνισμός δοκιμάζεται από την Κύπρο μας, που παραμένει η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα με εδάφη υπό κατοχή, μέχρι και τη Συρία, όπου ο χριστιανικός πληθυσμός είναι υπό διωγμό. Δυστυχώς, μετά την Αγιά Σοφιά αρνητικές είναι οι εξελίξεις και στη Μονή Σινά», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία απαιτεί συνεχή προστασία και ενεργή συμμετοχή των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επέτειος της 24ης Ιουλίου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ημέρα εορτασμού.

«Η Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητη, ούτε “δεδομένη”. Γιατί ό,τι θεωρείται δεδομένο δεν το εκτιμάμε και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Όλοι οφείλουμε να τη θωρακίζουμε, καθημερινά».

«Μόνο μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοκρατίας μπορεί η Ελλάδα να ξαναβρεί τον δρόμο της. Είναι σήμερα λοιπόν ημέρα εθνικής περισυλλογής και όχι πανηγυρισμών», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

- sofokleous10.gr

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