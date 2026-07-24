«Σαραντάρισε» το δίκτυο καταστημάτων Lili Drogerie – Άλμα πωλήσεων και αύξηση ζημιών

Ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών που έσπασε το φράγμα των 20 εκατ. ευρώ, αλλά και διατήρηση των καθαρών ζημιών. Οι αυξήσεις κεφαλαίου και τα καταστήματα.

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Τα 40 καταστήματα έφτασε το δίκτυο της Lili Drogerie στην Ελλάδα κι ενώ η γνωστή αλυσίδα καλλυντικών και προϊόντων φροντίδας και ομορφιάς έκλεισε πέντε χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες δημοσιεύθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, στο τέλος του 2025 η Lili Drogerie λειτουργούσε 36 καταστήματα στην Ελλάδα, έναντι 28 στο τέλος του 2024. Μέσα, δε, στο 2026 η εταιρεία άνοιξε τέσσερα επιπλέον καταστήματα, με το δίκτυό της να έχει φτάσει πλέον τα 40 σημεία πώλησης.

Πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, αλλά και ενίσχυση των καθαρών ζημιών της.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 20,65 εκατ. ευρώ, από 12,30 εκατ. ευρώ το 2024.

Το μικτό κέρδος υπερδιπλασιάστηκε και ανήλθε στα 6,32 εκατ. ευρώ, από 3,08 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 30,6% των πωλήσεων, έναντι 25,1% το 2024, ενισχυμένο κατά περίπου 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι ζημιές εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 4,98 εκατ. ευρώ, έναντι 4,93 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι καθαρές ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 5,11 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,01 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας αυξήθηκε στα 22,46 εκατ. ευρώ, από 17,25 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 15,25 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν στα 11,31 εκατ. ευρώ από 9,17 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,39 εκατ. ευρώ από 1,46 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 6,17 εκατ. ευρώ, οι εμπορικές υποχρεώσεις ενισχύθηκαν στα 4,14 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 1,51 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο μέσος αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε στα 316 άτομα το 2025, από 276 το 2024.

Διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου

Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 16,23 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένη κατά 21,7% σε σχέση με τα 13,34 εκατ. ευρώ του 2024. Η αύξηση οφείλεται στις διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις κεφαλαίου συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Αλλά και το 2026 πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη αυξήσεις κεφαλαίου, συνολικού ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε αύξηση 1 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2026 και 2,5 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Τον Ιούνιο του 2026 αποφασίστηκε πρόσθετη αύξηση κεφαλαίου κατά 2 εκατ. ευρώ, η καταβολή της οποίας δεν είχε ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Η εταιρεία

Η Lili Drogerie αποτελεί την ελληνική εταιρεία της Lilly Drogerie, αλυσίδας λιανικής πώλησης που ειδικεύεται στα προϊόντα υγείας, περιποίησης σώματος και ομορφιάς.

Η Lilly Drogerie ιδρύθηκε στη Σερβία το 2003 και σήμερα δραστηριοποιείται σε τρεις ευρωπαϊκές αγορές, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Η διεθνής επέκτασή της ξεκίνησε το 2010, με την είσοδό της στη βουλγαρική αγορά, ενώ από το 2021 έχει παρουσία και στην Ελλάδα.