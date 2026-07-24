Στα-εγκαίνια-του-ανακατασκευασμένου-εντευκτηρίου-της-Σχολής-Ικάρων-ο-Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, στην τελετή εγκαινίων του ανακατασκευασμένου Εντευκτηρίου της Σχολής Ικάρων, με δωρεά του Ιδρυτή και Προέδρου του Ομίλου IOGR “SKY Express” Ιωάννη Γρύλου και της οικογένειάς του.

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε σε χαιρετισμό του:

«Είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι για ακόμα μια φορά σήμερα εδώ, στη Σχολή Ικάρων.



Σε έναν χώρο, που όπως σοφά είπε ο Αρχηγός της Αεροπορίας, διαμορφώνει τους αυριανούς Αξιωματικούς της Αεροπορίας μας, τους ηγήτορες του Κλάδου, δηλαδή τους ανθρώπους που θα κληθούν να υπηρετήσουν το εθνικό συμφέρον στους ουρανούς της Πατρίδας μας και να υπερασπίσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.



Σήμερα, εγκαινιάζουμε το νέο εντευκτήριο της Σχολής Ικάρων, τη δωρεά του κυρίου Γιάννη Γρύλου, και ταυτόχρονα τιμάμε τον ίδιο, με την απονομή του βαθμού του Ταξιάρχου επί τιμή της Πολεμικής μας Αεροπορίας.



Λοιπόν, η τελετή έχει μια διπλή σημασία και θα μου επιτρέψετε, έναν βαθύτατο συμβολισμό. Η διπλή σημασία έχει να κάνει με τη μεγάλη ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων μας. Ανοίγω παρένθεση για να πω ότι έχω επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι οφείλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, εάν δεν αλλάξουμε πρώτα το περιβάλλον πάνω στο οποίο εκπαιδεύουμε τους νέους ανθρώπους που θα χειριστούν το μέλλον της Πατρίδας μας. Είπα εδώ και λίγες μέρες, στη Σχολή, ότι οφείλει η Πατρίδα να δημιουργήσει τις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες να δημιουργούν ένα αίσθημα ανωτερότητας σε όσους φορούν την τιμημένη στολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Όμως, δίπλα στην προσπάθεια της Πατρίδας οφείλει και η ελληνική κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα και μάλιστα από την ελληνική κοινωνία, ιδίως οι έχοντες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, αγαπητέ κύριε Γρύλο, όχι μόνο το γεγονός της προσφοράς σας, αλλά κυριότερα, το παράδειγμα. Η μεταφορά στην ελληνική κοινωνία της αντίληψης, που σοφά διατυπώσατε κατά την λακωνική σας τοποθέτηση, της επιστροφής προς το κοινωνικό σύνολο αυτού που η Πατρίδα έδωσε σε όλους μας.



Οφείλω όμως να πω, ότι ευάριθμοι μεν, αλλά όχι πολυάριθμοι, ακολουθούν αυτό το παράδειγμα. Κάθε νέα προσφορά λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντική.



Από κει και πέρα θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ και ειδικά σε εσάς επ’ ολίγον. Προηγουμένως, συνήθως, ξέρετε, στην τελετή του αγιασμού διατυπώνεται πριν από το Ευαγγέλιο η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο του Αποστόλου Παύλου, που είναι μία από τις τελευταίες του επιστολές, στην οποία στην πραγματικότητα αναφέρεται στη δική του πορεία. Αναφερόμενος λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, Πανοσιολογιώτατε, στη δική του πορεία, εσείς το ξέρετε, λέει «τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι». Και μετά, λίγο πιο κάτω, λέει, «εναπόκειται ω της δικαιοσύνης έπαινος ως αποδώσει μοι Κύριος ο δίκαιος κριτής, πάσι τοις ηγαπηκόσιν την επιφάνειαν αυτού».



Ο αγαπητός, Γιάννης, λοιπόν, εδώ, πράγματι ηγώνισται τον καλόν αγώνα, και κατά συνέπεια εγώ δεν είμαι εκείνος, ο δίκαιος κριτής για να του αποδώσω της δικαιοσύνης έπαινο. Μπορώ όμως, εξ’ ονόματι των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, να σας αποδώσω με Προεδρικό Διάταγμα, τον βαθμό του Ταξιάρχου, ο οποίος δεν συνιστά μια απλή τιμή. Συνιστά τον εναγκαλισμό σας στην ευρύτερη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων.



Είμαι βέβαιος, ότι η προσφορά σας αυτή δεν είναι η μόνη. Άλλωστε, αναφέρθηκε προηγουμένως ο αγαπητός Αρχηγός της Αεροπορίας και σε άλλες, αλλά σας καθιστά ένα μέλος αυτής της οικογένειας και μπορούμε να βασιζόμαστε πάντοτε στην αγάπη, τη συνεργασία και τη βοήθειά σας και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε το δικό σας παράδειγμα και προς τους υπόλοιπους Έλληνες και την ελληνική κοινωνία.

Σας ευχαριστώ θερμά».

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτριος Δαμασκός ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, ο δωρητής με την οικογένειά του, ο Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος, ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, ο Διοικητής της ΔΔΜΝ Αντιναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων ΓΕΑ Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης.

Μετά την τελετή εγκαινίων ο κ. Δένδιας περιηγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις και ακολούθως, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τιμών της Σχολής Ικάρων τελετή απονομής του βαθμού Ταξιάρχου επί τιμή της Πολεμικής Αεροπορίας στον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ομίλου ΙΟGR “SKY Express” κ. Ιωάννη Γρύλο.

- sofokleous10.gr

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