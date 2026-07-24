Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη-Σαλμά για Novartis: «Ας αφήσει τους λεονταρισμούς σε μένα» – «Αύριο καταθέτω μήνυση»

Νέα ένταση προκαλεί η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάριο Σαλμά, με αφορμή την υπόθεση Novartis και τους ισχυρισμούς που αντάλλαξαν τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές.

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Η κόντρα ξεκίνησε μετά από ανάρτηση του υπουργού Υγείας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε επιδιώξει να ενταχθεί σε καθεστώς προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, δημοσιεύοντας παράλληλα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ έγγραφα που, όπως ανέφερε, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ο κ. Σαλμάς απάντησε απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του υπουργού, κάνοντας λόγο για «ψευδή» στοιχεία και «νοθευμένα έγγραφα», ενώ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη.

Νέα απάντηση Γεωργιάδη με έγγραφα από τη δικογραφία

Ο υπουργός Υγείας επανήλθε σήμερα στην υπόθεση, δημοσιεύοντας νέα ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι διαθέτει τα αυθεντικά έγγραφα μέσα από τη δικογραφία και ότι σε αυτά εμφανίζονται κανονικά τα στοιχεία που αφορούν τον Μάριο Σαλμά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ας αφήσει λοιπόν ο κ. Σαλμάς τον συκοφάντη αυτόν τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο».

Στην ανάρτησή του αναφέρει αναλυτικά:

«Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ.

Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν.

Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο.

Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…»

Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026

Η απάντηση Σαλμά

Νωρίτερα, ο Μάριος Σαλμάς είχε απαντήσει στους ισχυρισμούς του υπουργού Υγείας, κατηγορώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχειρεί να αποφύγει την ουσία της υπόθεσης και χαρακτηρίζοντας τα έγγραφα που παρουσίασε ως ψευδή.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντί να απολογείται και να εξηγεί αν όντως είναι διαπλεκόμενος με αποδείξεις που κατέθεσα , προσφεύγει σε απίστευτα ψεύδη που μόνο ένας παλαβός όπως ο ίδιος δήλωσε στο Action 24 θα μπορούσε να επικαλεστεί. Να ξεκαθαρίσω ορισμένα απίστευτα ψέματα που ο κύριος Γεωργιάδης δημοσίευσε χθες και σήμερα.

Στη δική που είχαμε τον κύριο Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα

ουδέποτε συναντήθηκα με Αμερικανούς και κανένας Αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε εκτός κι αν δημοσιοποιήσει ποιος είναι αυτός ή ποια αρχή είναι αυτή στον η στην οποίον αναφέρεται

Είναι πρωτοφανές να παρουσιάζει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι ότι υπέγραψα ως doctor Mario Salmasi και ότι επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του Mr Πέτρος Γαβρίλης που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα εκτός αν μέσα σε δυο ώρες ο κύριος Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει το διασυρμό.

Όμως αυτό που δεν έκρυψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματα μου στις αμερικανικές αρχές με τα οποία φαινόταν ότι Novartis χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές το έχω πει δημόσια στο δελτίο ειδήσεων στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου όταν τις ίδιες αναφορές έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡιζΑ κ. Κούλογλου.

Οι Αμερικανικές Αρχές μου ζήτησαν να καταθέσω και αρνήθηκα γιατί προτίμησα να ενημερώσω την χώρα μου σε αντίθεση με τον Άδωνη που όταν τον συνάντησε ο κ. Σαράκης το 2016 τον παρέπεμψε στον Μανιαδάκη και ενώ ήξερε από τότε ότι οι Αμερικανικές Αρχές ξεκινούν έρευνα στην Αμερική για αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας στην Ελλάδα το έκανε γαργάρα ακριβώς γιατί ήταν μπλεγμένος.

Εξ αυτού του λόγου γνώριζα το TCR τον αριθμό του οποίου έδωσα στο iefimerida αρχές Δεκεμβρίου του 2016 και με βάση το δημοσίευμα αυτό ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα.

Αύριο καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Για άλλη μία φορά δηλώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Novartis για τον κ. Γεωργιάδη ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη».

- sofokleous10.gr

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