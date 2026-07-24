ΣΥΡΙΖΑ:-Ορκίζονται-αύριο-η-Θεοδώρα-Ακριώτου-και-ο-Γιάννης-Καριπίδης

Τις βουλευτικές έδρες που άφησαν κενές με την παραίτησή τους ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Βασίλης Κόκκαλης αναλαμβάνουν και επισήμως η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καριπίδης. Η ορκωμοσία των δύο νέων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής, 24 Ιουλίου.

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Η Θεοδώρα Ακριώτου, η οποία συμμετέχει πλέον και στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταλαμβάνει την έδρα του κόμματος στην Εύβοια ως τρίτη επιλαχούσα. Προηγήθηκε η άρνηση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς και του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου να αποδεχθούν την έδρα.

Στη Λάρισα, την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, Γιάννης Καριπίδης, ως πρώτος επιλαχών. Στις εκλογές του Μαΐου 2023 είχε καταταγεί δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης, πίσω από τον Βασίλη Κόκκαλη, και είχε ορκιστεί βουλευτής στη Βουλή της μίας ημέρας. Ωστόσο, στις εκλογές του Ιουνίου της ίδιας χρονιάς δεν επανεξελέγη, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχασε τη δεύτερη έδρα στη Λάρισα.

Μετά την ορκωμοσία των δύο νέων βουλευτών, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αποτελείται από τους Ρένα Δούρου, Γιάννη Αμανατίδη, Έλενα Ακρίτα, Νίκο Παππά, Παύλο Πολάκη, Χρήστο Γιαννούλη, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννη Καριπίδη.

Στην κοινοβουλευτική ομάδα εξακολουθεί να ανήκει τυπικά και η Νίνα Κασιμάτη, αν και δεν συμμετέχει στις διαδικασίες της, ενώ μέλος παραμένει και η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Η τελευταία αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της Ολομέλειας.

- sofokleous10.gr

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