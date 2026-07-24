Ταμείο Ανάκαμψης: Οι αλλαγές της νέας αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0» – Τι βγαίνει εκτός, τι μειώνεται και τι αυξάνεται

Καταγράφεται για μια ακόμη φορά σημαντική ανακατανομή πόρων με τροποποιήσεις σε 111 μέτρα και ορόσημα, καθώς αρκετά έργα δεν προχώρησαν καθόλου ή όχι όπως θα έπρεπε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σημαντικές αλλαγές στο εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» φέρνει η τελευταία πρόταση αναθεώρησης της ελληνικής κυβέρνησης που έλαβε χθες το «πράσινο φως» από την Κομισιόν και αναμένεται να εγκριθεί στο επόμενο Ecofin. Σε αυτή, την έκτη κατά σειρά τροποποίηση, καταγράφεται για μια ακόμη φορά σημαντική ανακατανομή πόρων με τροποποιήσεις σε 111 μέτρα και ορόσημα, καθώς αρκετά έργα δεν προχώρησαν καθόλου ή όχι όπως θα έπρεπε.

Ένα συνολικό ποσό λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ κατευθύνονται σε νέες δράσεις. Με 370,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτείται η συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ύψους 1 δισ. ευρώ. Ακόμη, 700 εκατ. ευρώ ουσιαστικά «παρκάρονται» για αξιοποίηση αργότερα. Ειδικότερα, 350 εκατ. ευρώ μεταφέρονται προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για τη χρηματοδότηση της νέας φάσης του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και ακόμη 350 εκατ. ευρώ εισέρχονται ως εθελοντική εισφορά για την ανάπτυξη Gigafactories και υποδομές υπερυπολογιστών (Δαίδαλος).

Τι βγαίνει εκτός

Η νέα αναθεώρηση διαγράφει την επένδυση για την αναβάθμιση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής μαζί με το αντίστοιχο ορόσημο κατασκευής του τμήματος από τα Άνω Λιόσια. Αποσύρεται επίσης η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες συνολικής ισχύος 104 MW για επιχειρήσεις, καθώς και το ορόσημο εκσυγχρονισμού του Κέντρου Ελέγχου του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Εκτός βρίσκεται και το μέτρο για τα κατά τόπους γραφεία της ΔΥΠΑ και η ανακαίνιση 40 τοπικών υπηρεσιών, μετατρέπεται σε οργανωτική μεταρρύθμιση του Οργανισμού ενώ το σχετικό ορόσημο παράδοσης των ανακαινίσεων απαλείφεται.

Ακόμη εκτός σχεδίου βγαίνει η ανάπλαση Βοτανικού -Ελαιώνα και οι ποδηλατόδρομοι στην Αττική Ριβιέρα. Προστίθεται όμως η ανάπλαση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνα.

Αλλάζουν οι στόχοι

Επτά μέτρα, μεταξύ των οποίων οι υποδομές υγείας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων και το σύστημα μαθητείας, περικόπτονται εν μέρει λόγω «απρόβλεπτων καθυστερήσεων σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων». Ακόμη εννέα μέτρα όπως η ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η ένταξη προσφύγων στην αγορά εργασίας προσαρμόζονται λόγω «χαμηλότερης του αναμενομένου ζήτησης».

Ένα μέτρο, η διαχείριση πολιτικής προστασίας, αλλάζει λόγω «ανωτέρας βίας». Και 24 ακόμη μέτρα, από το Τατόι και τον ΒΟΑΚ έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων, περικόπτονται εν μέρει «λόγω τεχνικών προκλήσεων».

Αυτές οι περικοπές φέρνουν και αντίστοιχη αλλαγή στους ποσοτικούς στόχους. Για παράδειγμα οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών μειώνονται σε 69.730 από 83.400 που ήταν πριν. Αντίστοιχα και ο στόχος των ωφελούμενων επιχειρήσεων από τα προγράμματα ψηφιοποίησης μειώνεται σε 72.400 επιχειρήσεις από 100.000 επιχειρήσεις. Σχετικές μειώσεις έχουμε και στις νέες ψηφιακές ταμειακές αλλά και τα συστήματα POS.

Οι δράσεις που ενισχύονται

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης και της μετατόπισης πόρων στην τελευταία αναθεώρηση ενισχύονται δράσεις όπως: η αύξηση των προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω», η επέκταση του προγράμματος πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρ και η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων για την Περιφέρεια Αττικής.

Ακόμη προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε κτίρια κατοικιών και στον γεωργικό τομέα,η επέκταση των μελετών για Τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια σε περισσότερες δημοτικές ενότητες (σ.σ. βέβαια ο αρχικός στόχος ήταν για έτοιμα σχέδια, τώρα έχουμε μελέτες) και η επέκταση των παρεμβάσεων υποδομής και εξοπλισμού σε πολιτιστικούς χώρους.