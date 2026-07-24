Τασούλας:-Έχουμε-πλέον-μια-Δημοκρατία-έμπειρη-και-ώριμη-μπροστά-στις-σύγχρονες-προκλήσεις

«Αυτά τα 52 χρόνια, η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστοράς της Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας», τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας και προσθέτει: «Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον».

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι «η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής».

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει ότι «Πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι’ αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού ζητήματος».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«”Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο”, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σεφέρης στις 28 Μαρτίου 1969 καταγγέλλοντας τη δικτατορία.

Πριν 52 χρόνια, στις 24 Ιουλίου 1974 η δημοκρατία επέστρεφε στην Ελλάδα, όμως η Κύπρος είχε πέσει στον γκρεμό του χουντικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Γι’ αυτό και σήμερα η Ελλάδα εξακολουθεί σταθερά να διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού ζητήματος.

Αυτά τα 52 χρόνια, η Γ’ Ελληνική Δημοκρατία που εγκατέστησε ο πρωτομάστοράς της Κωνσταντίνος Καραμανλής, εξελίχθηκε στην πιο σταθερή, φιλελεύθερη, μακρά και δημοκρατική περίοδο στην πολιτική ζωή της χώρας μας. Χωρίς να έχουμε αποφύγει περιόδους σοβαρών κρίσεων και οπισθοχωρήσεων ο κοινοβουλευτισμός και οι θεσμοί της Δημοκρατίας κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.

Έχουμε πλέον μια Δημοκρατία έμπειρη και ώριμη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των συρράξεων, της αβεβαιότητας και της αστάθειας που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον.

Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα και η Ελλάδα ήδη από το πρώτο της Σύνταγμα της Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου του 1822 είναι δημοκρατία “παραστατική” δηλαδή αντιπροσωπευτική!

Η Δημοκρατία όμως, αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια, δεν παρέχει μόνο δικαιώματα. Έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συναινέσεις στον πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Συνεπώς, η ασφάλεια και η προκοπή της χώρας μας μέσα στο ευρωπαϊκό μας περιβάλλον, που δρομολογήθηκαν πριν 52 χρόνια, εξαρτώνται από τις παραπάνω προϋποθέσεις. Και αυτές τις προϋποθέσεις αξίζει να συνεχίσουμε να τις διαφυλάττουμε εν ονόματι της σταθερότερης και πιο δημιουργικής δημοκρατίας που είχαμε ποτέ, εκείνης που αποκαταστάθηκε πριν 52 χρόνια»!

Το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τα πρώην κρατητήρια των ΕΑΤ – ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας και κατέθεσε στεφάνι στην προτομή του Σπύρου Μουστακλή.

Τον κ. Τασούλα υποδέχθηκαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 Ευάγγελος Γκιουγκής και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Μουστακλή.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.