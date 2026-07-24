Τα-καύσιμα-βάζουν-«φωτιά»-στον-πληθωρισμό

«Κόκκινος συναγερμός» για τον πληθωρισμό του Ιουλίου, καθώς οι ενδείξεις για σοβαρή… αναζωπύρωσή του πληθαίνουν, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες εκτροχιασμού των φετινών προβλέψεων, με καταγραφή ενός ετήσιου μέσου ποσοστού που θα πλησιάζει ή και θα ξεπερνά το 4%.

Μετά και την επαναφορά της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στα 100 δολάρια/βαρέλι, έρχονται πιο κοντά τα σενάρια για «κρατική παρέμβαση», έστω και εστιασμένη στο πετρέλαιο κίνησης, πιθανότατα από τις αρχές Αυγούστου.

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Ο Ιούλιος αποδεικνύεται εφιαλτικός σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο η ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή να συγκρατηθεί στο 4,4%, που ήταν το κλείσιμο του Ιουνίου για τον δείκτη τιμών της ΕΛΣΤΑΤ.

Τρία είναι τα ενεργειακά προϊόντα που αναμένεται να καταλάβουν τις πρώτες θέσεις στη λίστα των μεγαλύτερων ανατιμήσεων και -λόγω της «βαρύτητας» που έχουν στο καλάθι του νοικοκυριού- να σπρώξουν προς τα πάνω τον γενικό δείκτη:

1. Το πετρέλαιο κίνησης από τις επόμενες ημέρες θα πωλείται ακριβότερα στα πρατήρια συγκριτικά με την αμόλυβδη και είναι πλέον πολύ πιθανό ότι προς το τέλος του μήνα θα σπάσει και το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Από τις αρχές Ιουλίου καταγράφεται αύξηση 37 λεπτά ανά λίτρο, με τη μέση πανελλαδική τιμή από 1,61 ευρώ να εκτινάσσεται σε 1,98 ευρώ.

Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και πλέον είναι εξαιρετικά πιθανό να δουν οι οδηγοί ακόμη υψηλότερες τιμές.

Η κατάργηση της κρατικής επιδότησης στις αρχές του μήνα έφερε απότομη αύξηση άνω του 11% στη διυλιστηριακή τιμή από τα πρώτα 24ωρα του Ιουλίου.

Λόγω της παγκόσμιας έλλειψης διυλισμένων προϊόντων, η άνοδος συνεχίστηκε και εντάθηκε, η απόφαση των διυλιστηρίων να επιδοτήσουν με πέντε λεπτά το συγκεκριμένο καύσιμο απορροφήθηκε αμέσως από τις εξελίξεις και φτάσαμε χθες στο σημείο να καταγράφεται αύξηση άνω του 32% στη διυλιστηριακή τιμή από τις αρχές του μήνα.

Η ΕΛΣΤΑΤ μετράει μεταβολή λιανικής τιμής σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου φτάσαμε σε μέση τιμή της τάξεως του 1,82 ευρώ ανά λίτρο όταν πέρυσι τον Ιούλιο, το συγκεκριμένο καύσιμο κόστιζε 1,55 ευρώ.

Με την προσθήκη των στοιχείων και του τελευταίου 10ημέρου του Ιουλίου, η μέση τιμή του μήνα θα ανέβει ακόμη περισσότερο και τελικώς αναμένεται να καταγραφεί ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 19%-20%.

Η ετήσια μεταβολή του Ιουνίου ήταν στο 12,1%, αλλά ήδη προκύπτει ένα σοβαρό «βαρίδι» σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Για την αμόλυβδη, καταγράφεται ασφαλώς πιο συγκρατημένος ρυθμός ανατιμήσεων. Η διυλιστηριακή έχει ανέβει κατά περίπου 2% από τις αρχές του μήνα, κάτι που οφείλεται και στην επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Ακόμη και έτσι, όμως, η λιανική είναι 12,5% υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Πιο μαζεμένα ποσοστά αύξησης σε σχέση με τον Ιούνιο εντοπίζονται μόνο στο υγραέριο, το οποίο όμως έχει μικρότερη βαρύτητα στο καλάθι του καταναλωτή.

2. Δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Χθες η χρηματιστηριακή τιμή εκτινάχθηκε στα 62,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ετήσια μεταβολή της χρηματιστηριακής τιμής έχει φτάσει πλέον στο 90%, η λιανική από τον Ιούνιο έχει αυξηθεί κατά 24% και το πιο πιθανό είναι ότι για τον Ιούλιο θα δούμε μεγαλύτερα ποσοστά.

Και η βαρύτητα του φυσικού αερίου είναι μεγάλη, καθώς το καλάθι επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιμής και όχι τον όγκο των πωλήσεων που γίνονται στην καρδιά του καλοκαιριού.

3. Το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν διατίθεται, αλλά επηρεάζει τον δείκτη τιμών.

Η ετήσια μεταβολή έχει «κολλήσει» στο 53% από τον Απρίλιο που σταμάτησε η διάθεση και δεν θα ξεκολλήσει παρά τον Οκτώβριο όταν πλέον θα έχουμε καινούργια τιμή λιανικής.

Το αν θα είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη θα κριθεί από το πού θα βρίσκεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων τότε.

Ήδη από το πρώτο εξάμηνο ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός έχει σπάσει ανοδικά το όριο του 4%. Με οποιαδήποτε επίδοση μεγαλύτερη του 4% και τον Ιούλιο (που πλέον είναι βέβαιη), θα ανέβει σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα.

Πλέον δεν θα υπάρχει χρόνος συγκράτησης στο 3,2%, που είναι και ο επίσημος στόχος αυτήν τη στιγμή, άρα πηγαίνουμε ολοταχώς για αναθεώρηση προς τα πάνω.

Το πιθανότερο σενάριο αυτήν τη στιγμή είναι ένα ποσοστό ανάμεσα στο 3,8% και στο 4%.

Η εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου κίνησης έχει κινητοποιήσει το οικονομικό επιτελείο.

Δεν αναμένονται άμεσα ανακοινώσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια νέα παρέμβαση, με στόχο να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός έστω τον Αύγουστο.

Οι λύσεις που υπάρχουν στο τραπέζι είναι δύο: πρώτον, να ζητηθεί από τα διυλιστήρια να ενισχύσουν την επιδότηση κυρίως στο κίνησης, καθώς επηρεάζεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, και, δεύτερον, να αξιοποιηθεί μέρος του υπόλοιπου διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου του 2026 (περίπου 160 εκατ. ευρώ) για να επιδοτηθεί εκ νέου η τιμή του πετρελαίου κίνησης.

Για 10 λεπτά απαιτούνται περίπου 20-25 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι σε αυτήν τη φάση οι όποιες κινήσεις θα είναι πολύ συγκρατημένες, καθώς κρίνεται αναγκαίο να διαφυλαχθούν κάποιοι πόροι εν όψει ενός δύσκολου ενεργειακού χειμώνα.