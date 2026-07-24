«Το-διαζύγιο-του-αιώνα»:-Δισεκατομμυριούχος-της-ai-υποχρεώνεται-να-καταβάλει-645-εκατ.-δολάρια-στην-πρώην-σύζυγό-του

Έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια δικαστικών μαχών, το Εφετείο της Νότιας Κορέας έγραψε το τέλος σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις διαζυγίου στην ιστορία της χώρας.

Η δικαστική απόφαση διατάσσει τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία Τσέι Τάε-γουόν να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, περίπου 645 εκατ. δολάρια σε μετρητά.

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Η υπόθεση, που τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούν εδώ και χρόνια «το διαζύγιο του αιώνα», αφορούσε τη διανομή της περιουσίας του προέδρου του SK Group, ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ασίας.

Η περιουσία του Τσέι εκτιμάται σήμερα σε περίπου 5 δισ. δολάρια και έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της θεαματικής ανόδου της SK Hynix, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μνημών παγκοσμίως και βασικού προμηθευτή της Nvidia για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώην σύζυγός του είχε ζητήσει το 50% της περιουσίας του, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία και ανάπτυξη της οικογενειακής περιουσίας.

Το δικαστήριο, ωστόσο, υπολόγισε την αξία της περιουσίας με βάση παλαιότερη αποτίμηση, πριν από την εκρηκτική άνοδο της μετοχής του ομίλου, με αποτέλεσμα να της επιδικάσει ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της περιουσίας όπως αυτή υπολογίστηκε από τους δικαστές.

O Τσέι Τάε-γουόν/ REUTERS/Angelina Katsanis

Ένας γάμος που ξεκίνησε σαν παραμύθι

Ο Τσέι και η Ρο παντρεύτηκαν το 1988 σε μία λαμπρή τελετή στο προεδρικό μέγαρο της Σεούλ. Η Ρο είναι κόρη του Ρο Τάε-γου, του πρώτου προέδρου της Νότιας Κορέας μετά τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά και επί δεκαετίες θεωρούνταν ένα από τα πιο ισχυρά και προβεβλημένα της χώρας.

Η εικόνα αυτή κατέρρευσε το 2015, όταν ο Τσέι δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή, στην οποία αποκάλυπτε ότι είχε ερωτευθεί άλλη γυναίκα, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί, και ζητούσε επισήμως διαζύγιο.

Αρχικά η Ρο αρνήθηκε να συναινέσει, δηλώνοντας ότι επιθυμούσε να διατηρήσει την οικογένεια ενωμένη. Το 2019 τελικά αποδέχθηκε το διαζύγιο, διεκδικώντας όμως το ήμισυ της περιουσίας του επιχειρηματία.

Ρο Σο-γιόνγκ/ EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Δικαστική διαμάχη χωρίς τέλος

Η υπόθεση πέρασε από διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις. Η πρώτη επιδίκασε περίπου 50 εκατ. δολάρια στην Ρο, ποσό που η ίδια χαρακτήρισε «άρνηση της συμβολής των γυναικών στην οικογένεια».

Ακολούθησαν νέες εφέσεις και αποφάσεις, με μία από αυτές να προβλέπει αποζημίωση που προσέγγιζε το 1 δισ. δολάρια, χωρίς όμως να λυθεί οριστικά η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών.

Η τελευταία απόφαση προβλέπει καταβολή περίπου 645 εκατ. δολαρίων, χωρίς να θεωρείται ξεκάθαρη νίκη για κάποια από τις δύο πλευρές. Οι δικηγόροι του Τσέι εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας, γεγονός που θα οδηγήσει την υπόθεση στην πέμπτη δικαστική της φάση.

– - WSJ