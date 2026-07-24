Το-διαζύγιο-του-αιώνα-στη-Νότια-Κορέα:-Ο-«βασιλιάς-των-τσιπ»-καλείται-να-πληρώσει-$644-εκατ.-στην-πρώην-σύζυγό-του

Σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαζυγίου στην ιστορία της Νότιας Κορέας, δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group, Τσέι Τάε-γουον, θα πρέπει να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ, το ποσό των 944 δισ. γουόν (περίπου 644 εκατ. δολάρια).

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Η υπόθεση, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει ως το «διαζύγιο του αιώνα», δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά, καθώς η απόφαση πρέπει να οριστικοποιηθεί. Το ποσό είναι χαμηλότερο από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει δικαστήριο το 2024.

Το παιδί με άλλη γυναίκα

Ο Τσέι και η Ρο, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου, ήταν παντρεμένοι για 35 χρόνια. Η σχέση τους οδηγήθηκε σε διάλυση πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.

Μετά τη νέα δικαστική απόφαση, οι δικηγόροι του επικεφαλής της SK Group δήλωσαν ότι ο ίδιος «λυπάται βαθιά που η διαδικασία του διαζυγίου προκάλεσε ανησυχία σε τόσο πολλούς ανθρώπους» και ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά αφού μελετήσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης.

Η διαμάχη για την περιουσία και η ανατροπή της πρώτης απόφασης

Η δικαστική διαμάχη επικεντρώθηκε στη διανομή της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Στην αρχική απόφαση του 2024, η πλευρά της Ρο είχε υποστηρίξει ότι η επιχειρηματική επιτυχία του Τσέι οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό στη στήριξη που είχε λάβει από τον πατέρα της, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Νότιας Κορέας από το 1988 έως το 1993.

Το δικαστήριο είχε τότε κρίνει ότι ο Ρο Τάε-γου είχε διαθέσει το 1991 περίπου 30 δισ. γουόν από μυστικό πολιτικό ταμείο στον Τσόι, στοιχείο που οδήγησε στην επιδίκαση αποζημίωσης ύψους 1,38 τρισ. γουόν.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια είχαν αποκτηθεί παράνομα και δεν μπορούσαν να υπολογιστούν ως μέρος της κοινής περιουσίας του ζευγαριού.

Ο κολοσσός SK Group και η εκτόξευση της αξίας του

Η SK Group αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο οικογενειακό επιχειρηματικό όμιλο της Νότιας Κορέας μετά τη Samsung. Ξεκίνησε το 1953 ως εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητες στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Η θυγατρική της στον τομέα των ημιαγωγών, SK Hynix, έχει εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθιστώντας την μία από τις εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για προηγμένους ημιαγωγούς.

Η εταιρεία γνώρισε θεαματική ανάπτυξη χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ τον Μάιο η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων στη νοτιοκορεατική αγορά.

Παράλληλα, η SK Group πραγματοποίησε πρόσφατα δημόσια εγγραφή στη Νέα Υόρκη, αντλώντας 26,5 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες.