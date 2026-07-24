Τραμπ-κατά-ΕΕ-για-το-πρόστιμο-στη-google:-«Θα-επιβληθεί-σημαντικός-δασμός-το-νωρίτερο-δυνατό»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύοντας «πυρά» κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας του προστίμου 890 εκατ. ευρώ (1 δισ. δολάρια) που επέβαλε στην Google. Απείλησε τις Βρυξέλλες με επιπλέον δασμούς, μετά την επιβάρυνση 10% που επέβαλλε σε 60 χώρες σήμερα, και προανήγγειλε έρευνα του Άρθρου 301.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ο ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ της Ευρώπης ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει», ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ.

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Κατηγόρησε την ευρωπαϊκή ηγεσία ότι «ληστεύει» τις αμερικανικές εταιρίες και κατ’ επέκταση τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Επιπλέον, ανέφερε και άλλες περιπτώσεις μεγάλων προστίμων που επέβαλλαν οι Βρυξέλλες σε τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ, όπως η Apple (15 δισ. δολάρια), στην Meta (3 δισ. δολάρια) και στην Amazon (2,5 δισ. δολάρια), επισημαίνοντας ότι το συνολικό ποσό όλων των προστίμων ανέρχεται στα 18 δισ. δολάρια.

- Truth Social, @realDonaldTrump

Εξαπέλυσε επίθεση στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι επί θητείας του ξεκίνησε αυτή η «αθέμιτη» πρακτική.

Κατέληξε γράφοντας: «Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα για αυτήν την παράνομη και άκρως ανήθικη συμπεριφορά, για την οποία τους προειδοποιώ συνεχώς. Τα πρόστιμα θα ακυρωθούν πλήρως και, όπως προβλέπουμε, θα επιβληθεί ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ σε αυτούς το νωρίτερο δυνατόν».