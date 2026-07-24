ΧΑ:-Πλησιέστερη-αντίσταση-για-το-ΓΔ-οι-2463-μονάδες

Υποχώρηση κατά 2,02% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2456,16 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 414,4 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και όλων σχεδόν των blue chips με την εξαίρεση των μετοχών τω διυλιστηρίων, οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος καθώς το εκρηκτικό σκηνικό στη Μ. Ανατολή οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ψηλότερα (στα $100 το brent).

Καταγράφοντας χαμηλό ημέρας λίγο μετά τις 4μμ στις 2433 μονάδες όταν δημιουργήθηκε κλίμα σύγχυσης από την ανακοίνωση του οίκου Stoxx για το χρόνο αναταξινόμησης σε ανεπτυγμένη αγορά, για να βελτιωθεί η εικόνα στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,925% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,49%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-3,28%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Κύπρου, η Optima (-3,10%), o Τιτάν (-2,71%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,26%), η ΕΕΕ (-3,76%), η ΕΛΧΑ (-5,36%), η Lamda (-3,37%), το Jumbo (-2,21%), η Aegean (- 3,09%), το ΔΑΑ (-2,30%) και ο Aktor (-2,33%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Cenergy (+1,51%), η Helleaniq Energy (+0,56%), η ΜΟΗ (+2,30%) και η Αβαξ (+3,95%). Απολογιστικά, 19

μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 86 εκείνων που υποχώρησαν. Το ενεργειακό σοκ μπορεί να ενταθεί τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό, τόνισε η Λαγκάρντ που προσώρας άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ.

Ο ΓΔ πήρε απότομη κλίση και βούτηξε στο κενό μετά την ανακοίνωση του Stoxx που ωστόσο ανασκευάστηκε στη συνέχεια. Δεν αντέδρασε παρά μόνο στην στήριξη των 2433 μονάδων, για να κλείσει λίγο χαμηλότερα από τις 2463 μονάδες που αποτελούν την πλησιέστερη αντίσταση.

Επιχειρηματικά νέα

STOXX: Κανονικά τον Σεπτέμβριο η αναβάθμιση του Euronext Athens. Οι ταξινομήσεις που τροφοδοτούν τους ευρωπαϊκούς benchmark δείκτες παραμένουν ως έχουν. Η μετάθεση για τις 21 Ιουνίου 2027 αφορά αποκλειστικά τη νέα, παράλληλη οικογένεια δεικτών STOXX World, στο πλαίσιο του λανσαρίσματος της σειράς STOXX World IMI.

Cenergy: Στα 26,5 ευρώ διατηρεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή της η Euroxx, ένα περιθώριο ανόδου 26% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ παράλληλα δίνει σύσταση «overweight». Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης των προβλέψεων της διοίκησης για το 2026, ενώ χαρακτηρίζει ως ελκυστικό σημείο εισόδου την υποχώρηση της μετοχής μετά την πρόσφατη διάθεση μετοχών.

Interwood: Νέο έργο €900 χιλ. στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά.

Metlen: Αμυντική συνεργασία στην Κύπρο με τη Houtris. Δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο, με στόχο την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δυνατοτήτων στον τομέα των αμυντικών συστημάτων.

SAFE: Σήμερα η πρώτη εκταμίευση €118,2 εκατ. στην Ελλάδα. Αντιστοιχεί στο 15% της συνολικής χρηματοδότησης των 787,7 εκατ. ευρώ που αναλογεί στη χώρα. Τα κονδύλια θα στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των Ε.Δ. και κοινές ευρωπαϊκές αμυντικές προμήθειες.

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,5% στις τιμές των υλικών για κατασκευές κατοικιών τον Ιούνιο.

Ε65: Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ του αυτοκινητοδρόμου.

Γενική εικόνα

Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση υπό την επίδραση του χθεσινού διεθνούς sell-off, καθώς η διατήρηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ συνοδεύτηκε από αυστηρό μήνυμα για τους πληθωριστικούς κινδύνους, ενώ η εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και οι πιέσεις στη Wall Street ενισχύουν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου. Στο Χ.Α., το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντίδραση της αγοράς μετά τη χθεσινή διόρθωση και στη διατήρηση των βασικών τεχνικών στηρίξεων.

Σημεία παρακολούθησης

Γενικός Δείκτης: Η απώλεια των 2.470 μονάδων επιβάρυνε τη βραχυπρόθεσμη τάση, με πρώτη στήριξη στις 2.430–2.445 μονάδες και επόμενη στις 2.400–2.410, ενώ μόνο επιστροφή πάνω από τις 2.475–2.500 μονάδες θα βελτιώσει την τεχνική εικόνα.

Η απώλεια των 2.470 μονάδων επιβάρυνε τη βραχυπρόθεσμη τάση, με πρώτη στήριξη στις 2.430–2.445 μονάδες και επόμενη στις 2.400–2.410, ενώ μόνο επιστροφή πάνω από τις 2.475–2.500 μονάδες θα βελτιώσει την τεχνική εικόνα. FTSE/ATHEX Large Cap : Η απώλεια της ζώνης 6.300–6.320 μονάδων επιβάρυνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με κύρια στήριξη στις 6.180–6.200 μονάδες, ενώ μόνο επιστροφή πάνω από τις 6.300–6.350 μονάδες θα επαναφέρει το ανοδικό momentum.

: Η απώλεια της ζώνης 6.300–6.320 μονάδων επιβάρυνε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με κύρια στήριξη στις 6.180–6.200 μονάδες, ενώ μόνο επιστροφή πάνω από τις 6.300–6.350 μονάδες θα επαναφέρει το ανοδικό momentum. Δείκτη Τραπεζών : Η τάση παραμένει ανοδική με στήριξη στις 2.720–2.730 μονάδες, ενώ η ζώνη 2.850–2.900 μονάδων αποτελεί την κύρια αντίσταση για συνέχιση της ανόδου.

: Η τάση παραμένει ανοδική με στήριξη στις 2.720–2.730 μονάδες, ενώ η ζώνη 2.850–2.900 μονάδων αποτελεί την κύρια αντίσταση για συνέχιση της ανόδου. STOXX : Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro2day.gr, ο STOXX διευκρίνισε ότι η αναβάθμιση του Euronext Athens στους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς παραμένει προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο 2026, με τη μετάθεση για το 2027 να αφορά αποκλειστικά τους δείκτες STOXX World IMI

: Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro2day.gr, ο STOXX διευκρίνισε ότι η αναβάθμιση του Euronext Athens στους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς παραμένει προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο 2026, με τη μετάθεση για το 2027 να αφορά αποκλειστικά τους δείκτες STOXX World IMI ΕΤΕ : Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται, με πρώτη στήριξη στα €14,80–15,00, ενώ υπέρβαση των €15,50–15,70 .

: Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται, με πρώτη στήριξη στα €14,80–15,00, ενώ υπέρβαση των €15,50–15,70 . ΕΥΡΩΒ : Πρώτη στήριξη στα €4,00–4,05 και βασική αντίσταση στα €4,35–4,40.

: Πρώτη στήριξη στα €4,00–4,05 και βασική αντίσταση στα €4,35–4,40. ΑΛΦΑ : Κρίσιμη στήριξη στη ζώνη €3,85–3,90, ενώ επιστροφή πάνω από τα €4,00–4,10 θα επαναφέρει το ανοδικό momentum με στόχο τα πρόσφατα υψηλά.

: Κρίσιμη στήριξη στη ζώνη €3,85–3,90, ενώ επιστροφή πάνω από τα €4,00–4,10 θα επαναφέρει το ανοδικό momentum με στόχο τα πρόσφατα υψηλά. ΠΕΙΡ : Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται όσο η μετοχή κινείται πάνω από τα €8,90–9,00, ενώ διάσπαση της ζώνης €9,30–9,40.

: Η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση διατηρείται όσο η μετοχή κινείται πάνω από τα €8,90–9,00, ενώ διάσπαση της ζώνης €9,30–9,40. ΜΟΗ/ΕΛΠΕ: Η πορεία του πετρελαίου παραμένει καταλύτης, στηρίζοντας τα διυλιστήρια αλλά αυξάνοντας τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Η πορεία του πετρελαίου παραμένει καταλύτης, στηρίζοντας τα διυλιστήρια αλλά αυξάνοντας τις πληθωριστικές ανησυχίες. MTLN : Παρά τη διόρθωση η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει θετική όσο η μετοχή διατηρείται πάνω από τη ζώνη €41,00–41,20, με πρώτη αντίσταση τα €43,80–44,20 και διάσπαση αυτών να ανοίγει τον δρόμο προς τα €45,50–46,00.

: Παρά τη διόρθωση η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει θετική όσο η μετοχή διατηρείται πάνω από τη ζώνη €41,00–41,20, με πρώτη αντίσταση τα €43,80–44,20 και διάσπαση αυτών να ανοίγει τον δρόμο προς τα €45,50–46,00. Profile: Η Έκτακτη Γ.Σ. ενέκρινε επιστροφή κεφαλαίου €0,24/μετοχή, με τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής να καθοριστούν από το Δ.Σ.

Διεθνές περιβάλλον

Οι διεθνείς αγορές παραμένουν σε καθεστώς risk-off, καθώς η άνοδος του πετρελαίου και οι δηλώσεις της ΕΚΤ αναζωπύρωσαν τους φόβους για επίμονο πληθωρισμό και διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα. Στις ΗΠΑ, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις μετά τα αποτελέσματα Alphabet και Tesla, με τις ανησυχίες να μετατοπίζονται από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στο υψηλό κόστος των επενδύσεων και στην αβεβαιότητα για την απόδοση των κεφαλαίων.