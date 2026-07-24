Χρηματιστήριο: Τραπεζική αντεπίθεση έσωσε την εβδομάδα – Κέρδη 1,86% και ανοιχτή μάχη στις 2.500 μονάδες

Ισχυρή αντίδραση, με πρωταγωνιστή για ακόμη μία φορά τον τραπεζικό κλάδο, κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, ανακτώντας μεγάλο μέρος των βαριών απωλειών της Πέμπτης και διατηρώντας θετικό το εβδομαδιαίο ισοζύγιο.

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,49% ή 36,55 μονάδων. Ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε κατά 1,45% στις 6.336,99 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε, κλείνοντας στις 2.850,40 μονάδες με κέρδη 2,35%.

Η σημερινή κίνηση είχε ιδιαίτερη σημασία όχι τόσο επειδή εξάλειψε την τεχνική ζημιά της προηγούμενης συνεδρίασης –αυτό δεν συνέβη πλήρως– αλλά επειδή έδειξε ότι στην περιοχή των 2.430-2.450 μονάδων εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια που είναι πρόθυμα να αναλάβουν ελληνικό κίνδυνο.

Η αγορά ανέκτησε περίπου το 72% της πτώσης των 50,63 μονάδων της Πέμπτης, χωρίς όμως να καταφέρει να κλείσει πάνω από το κρίσιμο ψυχολογικό επίπεδο των 2.500 μονάδων. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ημέρας: οι αγοραστές επανεμφανίστηκαν δυναμικά, αλλά η τελική νίκη δεν έχει ακόμη κατακτηθεί.

Από τις 2.472 μονάδες μία ανάσα από τις 2.500

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με θετικές διαθέσεις, καθώς ο Γενικός Δείκτης άνοιξε στην περιοχή των 2.474 μονάδων και γρήγορα κινήθηκε υψηλότερα. Το χαμηλό ημέρας καταγράφηκε κοντά στις 2.472 μονάδες, ενώ το υψηλό έφθασε περίπου στις 2.499 μονάδες, ελάχιστα χαμηλότερα από το μεγάλο ορόσημο των 2.500 μονάδων.

Μετά το πρώτο έντονο ανοδικό κύμα, το οποίο κορυφώθηκε πριν από το μεσημέρι, ακολούθησε ελεγχόμενη αποφόρτιση. Οι πωλητές δεν κατόρθωσαν, ωστόσο, να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι αγοραστές απορρόφησαν τις προσφορές και ο δείκτης παρέμεινε σταθερά σε θετικό έδαφος μέχρι το τέλος.

Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι η σημερινή άνοδος δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα ενός σύντομου ανοδικού ξεσπάσματος κατά το άνοιγμα. Υπήρξε συνέχεια στις εντολές αγοράς, κυρίως στις τράπεζες και σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips, στοιχείο που προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία στην αντίδραση.

Παράλληλα, η εικόνα στο σύνολο της αγοράς ήταν θετική, με περίπου 69 ανοδικές μετοχές έναντι 35 πτωτικών και 19 αμετάβλητων λίγο πριν από την πλήρη οριστικοποίηση των συναλλαγών.

Οι τράπεζες ξανά στην πρώτη γραμμή

Η επιστροφή των τραπεζικών αγοραστών αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τον οποίο η αγορά κατάφερε να ανακτήσει με σχετική άνεση τις 2.480 μονάδες και να προσεγγίσει εκ νέου τις 2.500.

Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 3,26% στα 15,69 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία από τις πρώτες επιλογές των επενδυτών όταν η αγορά περνά από το καθεστώς αποφυγής κινδύνου σε φάση επανατοποθετήσεων.

Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,61% στα 4,361 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 2% στα 9,376 ευρώ. Αντίθετα, η Alpha Bank περιορίστηκε σε οριακή άνοδο 0,05% στα 3,918 ευρώ, εμφανίζοντας σαφή σχετική υστέρηση έναντι των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών.

Θετική ήταν και η εικόνα στις μικρότερες τραπεζικές συμμετοχές. Η CrediaBank ενισχύθηκε κατά 3,08%, η Τράπεζα Κύπρου κατά 2,16% και η Optima Bank κατά 2%.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών έχει σημασία. Η αγορά δεν αγόρασε αδιακρίτως ολόκληρο τον κλάδο, αλλά έδωσε προτεραιότητα σε Εθνική, Eurobank και Πειραιώς. Αυτό δείχνει περισσότερο επιλεκτική τοποθέτηση και λιγότερο μηχανικό κλείσιμο ανοικτών πτωτικών θέσεων.

Στηρίγματα από ΟΤΕ, Coca-Cola και Titan

Σημαντική βοήθεια στον Γενικό Δείκτη προσέφερε ο ΟΤΕ, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 2,61% στα 20,02 ευρώ. Η μετοχή επανήλθε πάνω από το επίπεδο των 20 ευρώ, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη λόγω της υψηλής στάθμισής της στους βασικούς δείκτες.

Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 57,30 ευρώ με άνοδο 1,78%, ενώ η Titan ενισχύθηκε κατά 1,89% στα 51,15 ευρώ.

Θετικά κινήθηκαν επίσης:

η ElvalHalcor με άνοδο 2,49%,

με άνοδο 2,49%, η ΕΥΔΑΠ με 2,38%,

με 2,38%, ο ΑΔΜΗΕ με 1,85%,

με 1,85%, η Lamda Development με 1,49%,

με 1,49%, η Motor Oil με 1,36%,

με 1,36%, η ΔΕΗ με 1,26%,

με 1,26%, η Aegean με 1,03%,

με 1,03%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 0,80%.

Το γεγονός ότι η άνοδος δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις τράπεζες είναι θετικό. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα δεν εξαφανίστηκε, καθώς αρκετές βαριές μετοχές δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στην αντίδραση.

Η Allwyn παρέμεινε αμετάβλητη στα 12,85 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει σταθερό ανοδικό βηματισμό. Η Metlen έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη με άνοδο μόλις 0,09%, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε και η Jumbo.

Στον αντίποδα, η Cenergy υποχώρησε κατά 1,40%, η Viohalco κατά 1,26%, ο ΟΛΠ κατά 1,14% και η HelleniQ Energy κατά 0,72%.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Η εβδομάδα ήταν εξαιρετικά νευρική, με μεγάλες ημερήσιες εναλλαγές και τον Γενικό Δείκτη να κινείται διαδοχικά πάνω και κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Τη Δευτέρα η αγορά ενισχύθηκε οριακά κατά 0,11%, την Τρίτη ακολούθησε ισχυρή άνοδος 2,08%, ενώ την Τετάρτη καταγράφηκαν νέα κέρδη 0,24%. Η απότομη πτώση 2,02% της Πέμπτης απείλησε να ανατρέψει ολόκληρη την εβδομαδιαία εικόνα, όμως η σημερινή άνοδος 1,49% επέτρεψε στην αγορά να ολοκληρώσει την εβδομάδα με καθαρό θετικό πρόσημο.

Δείκτης Κλείσιμο 17/7 Κλείσιμο 24/7 Εβδομαδιαία μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.447,25 2.492,71 +1,86% FTSE Large Cap 6.217,17 6.336,99 +1,93% Τραπεζικός Δείκτης 2.712,44 2.850,40 +5,09%

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: οι τράπεζες ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εβδομάδας, καταγράφοντας υπερδιπλάσια ποσοστιαία απόδοση σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη και τον FTSE Large Cap.

Ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε σχεδόν 138 μονάδες μέσα σε πέντε συνεδριάσεις, παρά τη βαριά πτώση 2,49% της Πέμπτης. Η κίνηση δείχνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν τον κλάδο το ισχυρότερο θεμελιώδες story της ελληνικής αγοράς, αλλά ταυτόχρονα και τον κλάδο με τη μεγαλύτερη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα.

Η ακριβής εικόνα του τζίρου

Ο σημερινός τζίρος ήταν υψηλός σε απόλυτο μέγεθος, αλλά δεν ήταν αυξημένος σε σχέση με τις περισσότερες συνεδριάσεις της εβδομάδας. Βρέθηκε σχεδόν στα επίπεδα της Δευτέρας, αλλά χαμηλότερα από την Τρίτη, την Τετάρτη και κυρίως από την Πέμπτη, όταν οι συναλλαγές είχαν ξεπεράσει τα 408 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία συναλλαγών της εβδομάδας υπολογίζεται περίπου στα 1,57 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 1,68 δισ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μείωση κοντά στο 6,2%.

Άρα, η σωστή ανάγνωση είναι ότι η δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή, αλλά σε εβδομαδιαία βάση υποχώρησε. Δεν έχουμε επιτάχυνση του τζίρου, αλλά διατήρηση της συναλλακτικής έντασης σε επίπεδα τα οποία εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν την παρουσία μεγάλων χαρτοφυλακίων.

Οι διεθνείς αγορές βοήθησαν την αντίδραση

Η ελληνική ανάκαμψη υποστηρίχθηκε και από το θετικότερο κλίμα στην Ευρώπη. Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ενισχυόταν περίπου κατά 0,5%, με τον DAX να υπεραποδίδει, καθώς η ισχυρή άνοδος της SAP και ορισμένα θετικά εταιρικά αποτελέσματα περιόρισαν τις ανησυχίες για την οικονομία και την ενέργεια.

Το πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο του Brent έως τα 102 δολάρια την Πέμπτη. Η διόρθωση προσέφερε μία προσωρινή ανάσα στις μετοχές, χωρίς όμως να εξαφανίζει τον γεωπολιτικό κίνδυνο. Το Brent παρέμενε περισσότερο από 10% υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι αμερικανικές αγορές κινούνταν μικτά και παρέμεναν σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών.

Επομένως, η Αθήνα κατάφερε να υπεραποδώσει σε σχέση με αρκετές μεγάλες διεθνείς αγορές, κυρίως λόγω της επιστροφής των αγοραστών στις ελληνικές τράπεζες.

Η τεχνική εικόνα: Όλα κρίνονται στις 2.500-2.507 μονάδες

Τεχνικά, η σημερινή αντίδραση βελτίωσε αισθητά την εικόνα, αλλά δεν έλυσε το βασικό πρόβλημα.

Η ζώνη των 2.500-2.507 μονάδων αποτελεί πλέον την πρώτη και σημαντικότερη αντίσταση. Στις 2.506,79 μονάδες είχε κλείσει ο δείκτης την Τετάρτη, πριν από τη μεγάλη πτώση της Πέμπτης. Συνεπώς, μία σταθερή επιστροφή πάνω από τις 2.507 μονάδες θα σημαίνει ότι η αγορά έχει απορροφήσει πλήρως εκείνο το κύμα πωλήσεων.

Σε περίπτωση ανοδικής διάσπασης, οι επόμενοι στόχοι εντοπίζονται:

στις 2.520 μονάδες,

στην περιοχή των 2.540 μονάδων,

και στη συνέχεια στις 2.560 μονάδες.

Αντίθετα, η πρώτη στήριξη βρίσκεται στις 2.470-2.475 μονάδες. Χαμηλότερα, καθοριστική είναι η ζώνη των 2.450-2.456 μονάδων, ενώ η περιοχή των 2.430-2.433 μονάδων αποτελεί την τελευταία σοβαρή γραμμή άμυνας πριν από μία βαθύτερη διόρθωση.

Για τον τραπεζικό δείκτη, η πρώτη ισχυρή αντίσταση βρίσκεται στις 2.870-2.880 μονάδες. Διάσπαση της ζώνης θα άνοιγε τον δρόμο προς τις 2.900 μονάδες. Στον αντίποδα, επιστροφή κάτω από τις 2.785 μονάδες θα επανέφερε την αβεβαιότητα, με επόμενη στήριξη κοντά στις 2.710 μονάδες.

Τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική, καθώς η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία του Ιουλίου με τον Γενικό Δείκτη ακριβώς κάτω από τις 2.500 μονάδες.

Στο εταιρικό πεδίο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank έχουν προγραμματίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους για τις 30 Ιουλίου, γεγονός που μπορεί να διατηρήσει τον τραπεζικό κλάδο στο επίκεντρο.

Παράλληλα, τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση:

Η εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης και η τιμή του πετρελαίου, η συμπεριφορά των διεθνών αγορών μετά τη μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο και η δυνατότητα των ελληνικών εταιρικών αποτελεσμάτων να δικαιολογήσουν τις ήδη αυξημένες αποτιμήσεις.

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν αναμφίβολα θετική. Δεν ήταν, όμως, η οριστική επιβεβαίωση μιας νέας ανοδικής κίνησης. Η αγορά έδειξε αντανακλαστικά, περιόρισε την τεχνική ζημιά και ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κέρδη. Για να αλλάξει πραγματικά επίπεδο, χρειάζεται πλέον να κάνει αυτό που δεν κατόρθωσε σήμερα: να κλείσει καθαρά και με διάρκεια πάνω από τις 2.500-2.507 μονάδες.

Το σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη Επιστροφή στα θεμελιώδη Η αδιαφορία των αγορών απέναντι στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έλαβε απότομο τέλος την Πέμπτη, καθώς η τιμή του πετρελαίου έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τον Μάιο. Παράλληλα, οι ανησυχίες ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες συνεχίζουν να δαπανούν υπερβολικά ποσά για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης επιδείνωσαν το κλίμα, οδηγώντας σε αύξηση της μεταβλητότητας που δεν άφησε ανεπηρέαστη την ελληνική αγορά. Τα αρνητικά μηνύματα από το εξωτερικό βρήκαν την ελληνική αγορά σε μια συγκυρία εμφανώς περιορισμένης ρευστότητας. Η ολοκλήρωση μιας σειράς απαιτητικών εταιρικών πράξεων, μέσω των οποίων αντλήθηκαν συνολικά 1,9 δισ. ευρώ σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, απορρόφησε σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας και περιόρισε την αγοραστική ισχύ των επενδυτών. Ως αποτέλεσμα, το Χρηματιστήριο δεν διέθετε το απαραίτητο βάθος για να απορροφήσει την αυξημένη προσφορά, με αποτέλεσμα οι πιέσεις να εκδηλωθούν με μεγαλύτερη ένταση και να οδηγήσουν σε εικόνα γενικευμένης διόρθωσης. Ωστόσο, το επόμενο δεκαπενθήμερο ενδέχεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σταδιακή εξομάλυνση του κλίματος. Μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου και των placements, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται εκ νέου στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων, καθώς ξεκινά η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου. Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 28 Ιουλίου με τις ElvalHalcor και Safe Bulkers, ενώ την Τετάρτη 29 Ιουλίου ακολουθούν οι Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ –πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης– και Noval Property. Η πιο «γεμάτη» ημέρα είναι η Πέμπτη 30 Ιουλίου, όταν ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Optima Bank, Titan, Ελληνικά Χρηματιστήρια και Μοτοδυναμική. Ο πρώτος κύκλος των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου με την Alpha Bank, η οποία θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσουν οι MIG και Mermeren Kombinat. Εστιάζοντας στον τραπεζικό κλάδο, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να επιβεβαιώσει τις θετικές οργανικές επιδόσεις, με τους τέσσερις συστημικούς ομίλους να καταγράφουν καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση και κατά 11% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,18 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2025 και 3% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ισχυρή πιστωτική επέκταση συνεχίζει να αντισταθμίζει την επίδραση των χαμηλότερων επιτοκίων. Οι καθαρές προμήθειες αναμένεται να ανέλθουν στα 777 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 64% σε ετήσια βάση και 11% έναντι του πρώτου τριμήνου, με μοχλό τις νέες χορηγήσεις, τη διαχείριση κεφαλαίων και την έντονη δραστηριότητα στην επενδυτική τραπεζική. Ως αποτέλεσμα, τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη των τεσσάρων τραπεζών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 1,63 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 12% σε ετήσια βάση και κατά 6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2026. Οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, μετά τα χειρότερα των αναμενομένων αποτελέσματα των Alphabet και Tesla, ενώ η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και η ενίσχυση των προσδοκιών για πιο αυστηρή νομισματική πολιτική επιβάρυναν περαιτέρω τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου. Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται αυτή την εβδομάδα στις συνεδριάσεις τριών μεγάλων κεντρικών τραπεζών –της Federal Reserve στις 29 Ιουλίου, της Τράπεζας της Αγγλίας στις 30 Ιουλίου και της Τράπεζας της Ιαπωνίας στις 31 Ιουλίου–, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στις 30 Ιουλίου, καθώς και ο ιδιαίτερα πυκνός κύκλος ανακοινώσεων αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου στις ΗΠΑ. Κεντρικό γεγονός της εβδομάδας αποτελεί αναμφίβολα η απόφαση της Federal Reserve την προσεχή Τετάρτη και κυρίως η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Kevin Warsh, από την οποία οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το εάν η πρόσφατη άνοδος των τιμών της ενέργειας μεταβάλλει τις προοπτικές της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Ιουνίου έδειξε επιβράδυνση του γενικού πληθωρισμού στο 3,5% από 4,2% τον Μάιο, καταγράφοντας την πρώτη υποχώρηση μετά από πέντε μήνες και διαμορφούμενος χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 3,8%. Ωστόσο, η άνοδος κατά 32% των τιμών του αργού πετρελαίου μέσα στον μήνα έχει επαναφέρει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε νέα ανοδική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τα αμερικανικά επιτόκια. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 30% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ προεξοφλούν συνολικά δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης έως τον Ιανουάριο του 2027. Παρότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Fed να προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Ιούλιο του 2023 στην προσεχή συνεδρίαση, το επικρατέστερο σενάριο παραμένει η διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων, συνοδευόμενη όμως από μια σαφώς πιο επιθετική ρητορική, με δύο ή τρία μέλη της Επιτροπής να διαφωνούν και να τάσσονται υπέρ μιας άμεσης αύξησης. Κατά τα λοιπά, η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου στις ΗΠΑ κορυφώνεται την ερχόμενη εβδομάδα, με ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών ανακοινώσεων. Τη Δευτέρα δημοσιεύουν αποτελέσματα οι AstraZeneca και Cadence, ενώ την Τρίτη ακολουθούν οι PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa και Ford. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Τετάρτη, όταν ανακοινώνουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft, Meta, ARM και Qualcomm. Η Πέμπτη θεωρείται η σημαντικότερη ημέρα της εβδομάδας, με τα αποτελέσματα των Apple, Amazon και Coinbase, ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τις ενεργειακές Chevron και ExxonMobil. Τεχνικά, η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλοιωθεί, ωστόσο η μεταβλητότητα έχει επανέλθει, καθιστώντας πιο εύθραυστη τη στήριξη των 2.440 μονάδων, η οποία διασπάστηκε ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη. Παρότι η αγορά απέφυγε να καταγράψει νέο χαμηλό εβδομάδας, η ζώνη αυτή δοκιμάστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αποδυναμώνει τη σημασία της ως επίπεδο στήριξης. Η συνεδρίαση της Παρασκευής επανέφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών, αποκαθιστώντας το αγοραστικό σήμα που είχε τεθεί σε αμφισβήτηση, χωρίς όμως να δημιουργείται ουσιαστική απόσταση ασφαλείας από τη ζώνη των 2.440 μονάδων, με τον MACD να εξακολουθεί να διατηρεί πτωτική φορά. Από την άλλη πλευρά, το καθοδικό χάσμα τιμών στην περιοχή των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη και σημαντικότερη βραχυπρόθεσμη ζώνη αντίστασης, η υπέρβαση της οποίας θα απαιτήσει αισθητά αυξημένο συναλλακτικό όγκο, ώστε να αλλάξει το μοτίβο συσσώρευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, οι πιθανότητες για την κατεύθυνση της αγοράς την ερχόμενη εβδομάδα εμφανίζονται ισορροπημένες. Ωστόσο, η διαγραμματική εικόνα του τραπεζικού κλάδου εξακολουθεί να εκπέμπει ισχυρότερα ανοδικά σήματα σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, αποτελώντας τον βασικό καταλύτη για μια πιθανή νέα ανοδική εκτόνωση του Γενικού Δείκτη. Τέλος, την Τρίτη ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά της Aktor, ενώ την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ θα πραγματοποιήσει την τακτική δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Μάνος Χατζηδάκης

Υπεύθυνος Τμήματος Ανάλυσης, Beta Χρηματιστηριακή