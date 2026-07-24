Όλ.-Κεφαλογιάννη:-Στις-προκλήσεις-απαντάμε-με-διορατικότητα-και-πολιτική-ευθύνη

«Οι προτάσεις της ΝΔ είναι αποτέλεσμα συγκερασμού που είναι το χαρακτηριστικό της δημοκρατικής φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης» τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατά την τοποθέτησή της στη συζήτηση της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια.

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Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι «σκοπός της πρωτοβουλίας μας είναι η συνεχής κοινωνική, οικονομική πρόοδος αλλά και η ενισχυμένη δημοκρατική σταθερότητα και η κοινωνική ειρήνη απέναντι σε προκλήσεις που οφείλουμε από σήμερα να λάβουμε μέριμνα με διορατικότητα και πολιτική ευθύνη».

Η κ. Κεφαλογιάννη, αναφερόμενη στις προτάσεις της ΝΔ, επιχειρηματολόγησε περί της αναγκαιότητας αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων επισημαίνοντας ότι «η τελική πρόταση που διαμορφώθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ήταν αποτέλεσμα συγκερασμού ακόμα και διαφορετικών απόψεων, χαρακτηριστικό της δημοκρατικής φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης, ειδικά όταν στεκόμαστε μπροστά σε ιστορικές ευθύνες».

Η υπουργός είπε ότι «με συναίνεση αναζητήθηκαν πολιτικές συγκλίσεις σε όλη αυτή τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας της προτείνουσας Βουλής, με σκοπό να εκσυγχρονίσουμε τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα».

Η κ. Κεφαλογιάννη καταλόγισε στην αντιπολίτευση ότι «σε αυτή την πορεία, δυστυχώς η απογοητευτική αντιπολίτευση “πέρασε κάτω από τoν πήχη”. Και δεν θα μείνω στην στείρα άρνηση συγκλίσεων από τα κόμματα που επιβιώνουν με ανέξοδη αντιπολίτευση αλλά και στη στάση του ΠΑΣΟΚ που επέλεξε τον στρουθοκαμηλισμό, πίσω από το αμήχανο “παρών” για προτάσεις με τις οποίες επί της Αρχής τουλάχιστον συμφωνούσε με τη ΝΔ».

Η υπουργός έκανε έκκληση στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι «έστω και τώρα, δεν είναι αργά για να επιτευχθούν ευρείες πλειοψηφίες με ένα κοινό σκοπό: να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα και πιο δίκαια, να μορφώνονται καλύτερα, να προοδεύουν περισσότερο» επισημαίνοντας ότι «αυτό επιδιώκει διαχρονικά η ΝΔ, με ισχυρά αντανακλαστικά για εκσυγχρονισμό, ισχυρότερη δημοκρατία για κοινωνική δικαιοσύνη και πρόοδο».

- sofokleous10.gr

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