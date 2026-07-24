21-στελέχη-τεχνολογικών-εταιρειών-που-δεν-ολοκλήρωσαν-ποτέ-τις-σπουδές-τους

Την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει το εργασιακό τοπίο και την ίδια την έννοια του εργαζομένου σε θέσεις γραφείου και εν μέσω των υψηλών διδάκτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι νέοι φαίνεται ότι επανεξετάζουν τις επιλογές τους.

Πλέον, προσωπικότητες όπως οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τον Μπιλ Γκέιτς, οι οποίοι εγκατέλειψαν το πανεπιστήμιο προτού αποκτήσουν το πτυχίο τους, έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου στον κλάδο της τεχνολογίας. Ωστόσο, οι ιδρυτές της Meta και της Microsoft δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις στελεχών που έφτασαν στην κορυφή χωρίς να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

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Το Business Insider συγκεντρώνει 21 στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας που δεν απέκτησαν ποτέ πτυχίο πανεπιστημίου.

Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta

Ο Ζάκερμπεργκ,σπούδασε ψυχολογία και πληροφορική στο Χάρβαρντ, αλλά αποχώρησε χωρίς να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Το 2004, ενώ ήταν φοιτητής στο Χάρβαρντ, δημιούργησε το «thefacebook.com», το οποίο αργότερα μετεξελίχθηκε στο Facebook, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές του κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους για να μετακομίσει στο Πάλο Άλτο και να αφοσιωθεί πλήρως στην εταιρεία του.

«Θεωρούνταν ταμπού να πει κανείς ότι ίσως δεν χρειάζεται να πάνε όλοι στο πανεπιστήμιο, επειδή υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας που δεν το απαιτούν», είχε δηλώσει ο ίδιος το 2025. «Ωστόσο, πιστεύω ότι ο κόσμος αρχίζει μάλλον να υιοθετεί αυτή την άποψη λίγο περισσότερο σήμερα, σε σχέση με το πώς ίσως ήταν τα πράγματα πριν από δέκα χρόνια».

Σαμ Άλτμαν, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της OpenAI

Ο Σαμ Άλτμαν σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για δύο χρόνια, προτού διακόψει τις σπουδές του το 2005, σε ηλικία 19 ετών.

Αποχώρησε για να συνιδρύσει την εφαρμογή κοινοποίησης τοποθεσίας Loopt, η οποία εξαγοράστηκε το 2012 από την Green Dot. Ανέλαβε πρόεδρος του Y Combinator το 2014 και συνίδρυσε την OpenAI το 2015. Ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2019.

Τζον και Πάτρικ Κόλισον, συνιδρυτές της Stripe

Οι Τζον και Πάτρικ Κόλισον μεγάλωσαν στην Ιρλανδία. Ως έφηβοι, εμπνεύστηκαν την ιδέα για την πρώτη τους επιχείρηση, μια εταιρεία διαχείρισης διαδικτυακών δημοπρασιών με την ονομασία Auctomatic.

Τα δύο αδέλφια πούλησαν την Auctomatic το 2008 έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τους κατέστησε εκατομμυριούχους ενώ ήταν ακόμα σε εφηβική ηλικία, όπως ανέφερε ο Guardian.

Ο Πάτρικ γράφτηκε στο MIT το 2006, αλλά διέκοψε τις σπουδές του για να ασχοληθεί με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενώ ο Τζον ξεκίνησε στο Χάρβαρντ το 2009 και διέκοψε έναν χρόνο αργότερα για να εργαστεί στη νέα τους εταιρεία πληρωμών, τη Stripe.

Τα αδέλφια λάνσαραν τη Stripe το 2010. Το CNBC μετέδωσε ότι η αποτίμησή της ανέρχεται στα 159 δισ. δολάρια φέτος.

Μουσταφά Σουλεϊμάν, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft AI

Μεγάλωσε στο Λονδίνο και σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Εγκατέλειψε τις σπουδές του, καθώς το πτυχίο τού φαινόταν «πολύ γενικό και μη πρακτικό».

Αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του, ίδρυσε τη Muslim Youth Helpline —μια τηλεφωνική υπηρεσία παροχής συμβουλών— μαζί με έναν φίλο του από το πανεπιστήμιο.

Αφού εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον χώρο της πολιτικής και της παροχής συμβουλών, συνίδρυσε την DeepMind το 2010. Το 2024, ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της νεοσύστατης Microsoft AI.

Μέλανι Πέρκινς, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Canva

Μεγάλωσε στο Περθ της Αυστραλίας και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, όταν και της ήρθε η ιδέα να κάνει τη σχεδίαση πιο εύκολη, όπως δήλωσε στο περιοδικό Entrepreneur το 2019.

Λάνσαρε το Fusion Books, έναν ιστότοπο που επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάζουν τα δικά τους σχολικά λευκώματα, το 2007, μαζί με τον τότε σύντροφό της (και νυν σύζυγό της), Κλιφ Όμπρεχτ.

Δήλωσε στο BBC ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές της, πιστεύοντας ότι η ιδέα θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε εγχειρήματα πέρα ​​από τα σχολικά λευκώματα.

Έτσι άρχισε να συναντά επενδυτές στη Silicon Valley το 2010.

Το 2013, το ζευγάρι ίδρυσε την Canva. Η εταιρεία αποτιμήθηκε στα 42 δισ. δολάρια το 2025.

Ντάνιελ Εκ, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του Spotify

Μεγάλωσε στη Σουηδία και γράφτηκε στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας KTH της χώρας το 2002 για να σπουδάσει μηχανική.

Σε συνέντευξή του στο Forbes το 2012, δήλωσε ότι άντεξε μόνο οκτώ εβδομάδες, όταν διαπίστωσε ότι ολόκληρο το πρώτο έτος θα ήταν αφιερωμένο στα θεωρητικά μαθηματικά. Σύντομα άρχισε να αναλαμβάνει εργασίες σε διάφορες εταιρείες τεχνολογίας.

Συνίδρυσε το Spotify το 2006, όπου διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος έως το 2025. Το CNBC ανέφερε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος το 2018, όταν το Spotify εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Λάρι Έλισον, συνιδρυτής και CTO της Oracle

Ως παιδί που μεγάλωνε στο Σικάγο, σχεδίαζε να φοιτήσει στην ιατρική σχολή του USC, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά, καθώς και να μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να εργαστεί ως γιατρός- κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Προσπάθησε δύο φορές να αποκτήσει πτυχίο: μία στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στην Urbana-Champaign (για δύο χρόνια) και άλλη μία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο (όπου παρέμεινε για ένα εξάμηνο).

Αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του για δεύτερη φορά, ο Έλισον μετακόμισε στην Καλιφόρνια, εν μέσω της αναπτυσσόμενης σκηνής της τεχνολογίας, όπου συνίδρυσε το 1977 την εταιρεία που αργότερα μετεξελίχθηκε στην Oracle.

Σήμερα κατέχει τη θέση του επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας και, σύμφωνα με το Forbes, είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Αλεξάντρ Γουάνγκ, ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Scale AI, επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta

Γεννήθηκε στο Λος Άλαμος του Νέου Μεξικού, σπούδασε μαθηματικά και πληροφορική στο MIT –σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn– προτού διακόψει τις σπουδές του σε ηλικία 19 ετών για να ιδρύσει τη Scale AI.

Κατά το Το Forbes, έγινε ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο το 2021, σε ηλικία 24 ετών. Διατήρησε τον τίτλο μέχρι που τον ξεπέρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Polymarket, Σέιν Κόπλαν, το 2025.

Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Scale AI έως το 2025, οπότε η Meta δαπάνησε περίπου 14,3 δισ. δολάρια για την απόκτηση μεριδίου 49% στην εταιρεία, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Από το 2025, κατέχει τη θέση του επικεφαλής για θέματα τεχνητής νοημοσύνης (Chief AI Officer) στη Meta.

Τζακ Ντόρσεϊ, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Twitter, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Block

Γράφτηκε αρχικά στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι-Ρόλα, αλλά μετά από δύο χρόνια μετεγγράφηκε στο NYU.

Σε συνέντευξή του στο Wired το 2011, ο Dorsey δήλωσε ότι η ιδέα για το Twitter του ήρθε όσο φοιτούσε στο NYU, από το οποίο αποχώρησε το 1999, λίγο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του. Μετακόμισε στη Δυτική Ακτή για να εργαστεί σε εταιρεία τεχνολογίας και ασχολήθηκε με άλλα πράγματα πέρα ​​από τον χώρο της τεχνολογίας.

Στη συνέχεια, συνίδρυσε το Twitter, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2006. Αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας το 2021.

Το 2009 συνίδρυσε την εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Square —γνωστή πλέον ως Block—, της οποίας διατελεί σήμερα διευθύνων σύμβουλος.

Έβαν Γουίλιαμς, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος του Twitter

Μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα και γράφτηκε στο κοντινό Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα-Λίνκολν, όπως αναφέρει η εφημερίδα Omaha World-Herald.

Ωστόσο, δήλωσε στους New York Times το 2009 ότι θεωρούσε το κολέγιο «χάσιμο χρόνου» και παρέμεινε μόνο για ενάμιση χρόνο.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal το 2009, ο ίδιος δήλωσε ότι στη συνέχεια μετακόμισε στη Φλόριντα και μετακομίζοντας σε διάφορες πόλεις, αναλαμβάνοντας εργασίες ως ελεύθερος επαγγελματίας και θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Όπως και ο Ντόρσεϊ, έγινε δισεκατομμυριούχος μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) του Twitter. Είναι συνιδρυτής της Obvious Ventures, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Στιβ Τζομπς, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple

Ο Στιβ Τζομπς φοίτησε στο Reed College στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Το ιδιωτικό αυτό πανεπιστήμιο ήταν «σχεδόν τόσο ακριβό όσο το Στάνφορντ», όπως δήλωσε ο ίδιος σε ομιλία του κατά την τελετή αποφοίτησης στο Στάνφορντ το 2005, προσθέτοντας: «Δεν έβλεπα την αξία του».

«Έτσι, αποφάσισα να εγκαταλείψω τις σπουδές μου και να έχω πίστη ότι όλα θα πήγαιναν καλά», είπε. «Ήταν αρκετά τρομακτικό εκείνη την εποχή, αλλά κοιτάζοντας πίσω, ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ».

Κατά το CNN, εγκατέλειψε τις σπουδές του μετά από ένα εξάμηνο, αλλά παρέμεινε στην περιοχή και παρακολουθούσε μαθήματα που τον ενδιέφεραν.

Συνίδρυσε την Apple το 1976, όταν ήταν 21 ετών.

Γιαν Κουμ, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της WhatsApp

Γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο San Jose State, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως ελεγκτής στην Ernst & Young.

Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για την EY, κλήθηκε να προσφέρει βοήθεια στη Yahoo, όπου –σύμφωνα με το Forbes– γνώρισε έναν υπάλληλο με τον οποίο έμελλε να συνιδρύσουν τη WhatsApp, τον Μπράιαν Άκτον.

«Μετακόμισε» στη Yahoo αναλαμβάνοντας τη θέση του μηχανικού υποδομών και σύντομα βρέθηκε να κατακλύζεται από εργασίες που αφορούσαν τους διακομιστές της. Εγκατέλειψε τις σπουδές του για να αφιερώσει τον χρόνο του στη Yahoo, δηλώνοντας στο Forbes το 2014 ότι «έτσι κι αλλιώς μισούσε το σχολείο».

Μαζί με τον Άκτον αποχώρησαν από τη Yahoo το 2007 και συνίδρυσαν τη WhatsApp το 2009. Η εταιρεία πωλήθηκε στο Facebook έναντι 19 δισ. δολαρίων το 2014.

Ντάστιν Μόσκοβιτς, συνιδρυτής των Facebook και Asana

Ξεκίνησε σπουδές Πληροφορικής στο Χάρβαρντ, όπου συγκατοικούσε με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Ζάκερμπεργκ στην ανάπτυξη της νέας του ιστοσελίδας και έμαθε μια γλώσσα προγραμματισμού μέσα σε «μερικές ημέρες» προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί, σύμφωνα με μια ομιλία που έδωσε ο Ζάκερμπεργκ το 2005.

Εγκατέλειψε το Χάρβαρντ μαζί με τον Ζάκερμπεργκ για να μετακομίσει στο Πάλο Άλτο και να εργαστεί στο Facebook με πλήρη απασχόληση.

Αποχώρησε από το Facebook το 2008 και συνίδρυσε την Asana, μια πλατφόρμα διαχείρισης εργασιών, της οποίας διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος έως το 2025. Παραμένει πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου.

Τράβις Καλάνικ, συνιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Uber

Με καταγωγή από την Καλιφόρνια, γράφτηκε στο UCLA για να σπουδάσει μηχανική υπολογιστών.

Μέσω του Συλλόγου Προπτυχιακών Φοιτητών Πληροφορικής της σχολής, γνώρισε δύο συμφοιτητές του, τους Μάικλ Τοντ και Βινς Μπούσαμ.

Συνεργάστηκε με άλλους τέσσερις φοιτητές, χρησιμοποιώντας ως βάση το δωμάτιο της εστίας του Μπούσαμ, για να αναπτύξουν μια μηχανή αναζήτησης τύπου peer-to-peer με την ονομασία Scour.

Εγκατέλειψε τη σχολή το 1998 για να εργαστεί στην Scour με πλήρη απασχόληση και επιβίωνε λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας, καθώς η εταιρεία προσπαθούσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Συνίδρυσε την Uber το 2009. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος έως το 2017.

Αράς Φερντόουσι, συνιδρυτής του Dropbox

Φοίτησε στο MIT, όπου σπούδασε Πληροφορική και πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στην Google ως μηχανικός λογισμικού για ένα καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι του 2007, τον προσέγγισε ο Ντρου Χιούστον, που μόλις είχε αποφοιτήσει από το MIT, για να συνεργαστούν πάνω σε μια ιδέα για μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud, η οποία αργότερα εξελίχθηκε στο Dropbox.

Η Inc. ανέφερε το 2011 ότι εγκατέλειψε το MIT κατά το τελευταίο του εξάμηνο για να αφοσιωθεί πλήρως στο Dropbox και εργάστηκε με τον Χιούστον σε ένα μικρό γραφείο στο Cambridge της Μασαχουσέτης για την ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Πλέον είναι επενδυτής σε νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα B2B.

Μάικλ Ντελ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dell

Κατά το Entrepreneur, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας το 1983 με στόχο την εισαγωγή στην ιατρική σχολή, αλλά στο τέλος του πρώτου έτους αποφάσισε να διακόψει τις σπουδές του.

Από το δωμάτιό του στην εστία του κολεγίου, ίδρυσε την εταιρεία προσωπικών υπολογιστών που αργότερα έγινε η Dell. Ο ίδιος δήλωσε στο Business Insider το 2019 ότι, κατά τους πρώτους εννέα μήνες, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 6 εκατομμύρια δολάρια, ενώ την επόμενη χρονιά έφτασαν τα 33 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Forbes, το 2026, ο Ντελ είναι το 13ο πλουσιότερο άτομο στον κόσμο, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία περίπου 141 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft

Εγκατέλειψε το Χάρβαρντ το 1975 για να ιδρύσει τη Microsoft μαζί με τον παιδικό του φίλο Πολ Άλεν. Σε ένα κείμενο που έγραψε ο Γκέιτς για τον Άλεν στη Wall Street Journal το 2018, ανέφερε ότι είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν στο νέο εγχείρημα τον Δεκέμβριο του 1974.

Όταν εγκατέλειψε τις σπουδές του, το έκανε υπό τη μορφή επίσημης άδειας απουσίας. Σε συνέντευξή του το 1976, δήλωσε ότι προέβη σε αυτή την κίνηση για να έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη σχολή «αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά».

Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Microsoft από το 1975 έως το 2000. Σήμερα είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Γκέιτς, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, και έχει προσφέρει δισεκατομμύρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πολ Άλεν, συνιδρυτής της Microsoft

Ο Πολ Άλεν, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, εγκατέλειψε το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον το 1974, έπειτα από δύο χρόνια φοίτησης, για να εργαστεί ως προγραμματιστής στη Βοστώνη, όπου ο φίλος του από τα σχολικά χρόνια, Μπιλ Γκέιτς, φοιτούσε στο Χάρβαρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Vanity Fair.

Οι δύο παιδικοί φίλοι συνίδρυσαν τη Microsoft. Ο Άλεν αποχώρησε από τη Microsoft το 1983, μετά την πρώτη διάγνωση καρκίνου, αλλά συνέχισε να υπηρετεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Σέιν Κόπλαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Polymarket

Εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου σπούδαζε Πληροφορική, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των σπουδών του.

Κατά το -, άρχισε να εξερευνά τις αγορές προβλέψεων και να αναπτύσσει την Polymarket, μια αγορά προβλέψεων βασισμένη στα κρυπτονομίσματα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν στην πιθανότητα μελλοντικών εκβάσεων, όπως τα αποτελέσματα εκλογών και τα σκορ αθλητικών αγώνων. Η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2020.

Σύμφωνα με το -, το 2025 η Intercontinental Exchange επένδυσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Polymarket, καθιστώντας για λίγο τον Κόπλαν τον νεότερο αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο στον κόσμο, σε ηλικία 27 ετών.

Ματ Μάλενγουεγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Automattic

Ο Ματ Μάλενγουεγκ δήλωσε στη Houston Press το 2004 ότι ανέπτυξε το λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την πλατφόρμα ιστολογίων WordPress σε ηλικία 19 ετών, ως πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, όπου σπούδαζε φιλοσοφία και πολιτικές επιστήμες.

Στις αρχές του τρίτου έτους των σπουδών του, έγραψε σε προσωπικό ιστολόγιο ότι εγκατέλειψε το κολέγιο για μια θέση εργασίας στο CNET, στο Σαν Φρανσίσκο.

Αποχώρησε από την εταιρεία το 2005, όταν ίδρυσε την Automattic, η οποία βρίσκεται πίσω από το WordPress.