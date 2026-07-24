AKTOR: Η Winex Investments απέκτησε 2,8 εκατ. μετοχές αξίας 31,5 εκατ. ευρώ

Η AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση 2.800.000 κοινών μετοχών της, συνολικής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ, από την Winex Investments Limited.

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Η AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση 2.800.000 κοινών μετοχών της, συνολικής αξίας 31,5 εκατ. ευρώ, από την Winex Investments Limited.

Η αγορά πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2026, με την Winex Investments να αποτελεί συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Αλέξανδρο Εξάρχου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (εφεξής η «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 24.07.2026, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε την 24.07.2026 για ίδιο λογαριασμό 2.800.000 (δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της εταιρείας «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (ISIN GRS432003028), συνολικής αξίας τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (31.500.000 €), ήτοι έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (11,25 €) εκάστη.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.