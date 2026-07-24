aktor:-Μετά-την-ΑΜΚ-«παίρνει-σειρά»-το-ομόλογο-των-300-εκατ.

Ξεκίνησε από χτες η διαδικασία για την έκδοση 5ετούς διάρκειας ομολόγου, ύψους 300 εκατ. ευρώ. η AKTOR ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση, για λογαριασμό της, σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Που θα πάνε τα κεφάλαια.

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Μετά την πετυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας της ΑΜΚ από την οποία τελικά ο όμιλος AKTOR άντλησε 650 εκατ. ευρώ προσελκύοντας ισχυρά διεθνή και εγχώρια funds και επιχειρηματικά ονόματα, σειρά πήρε η ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ ώστε να συμπληρωθεί το χρηματοδοτικό παζλ των περίπου 1 δις που θα στηρίξει το μεγάλο επενδυτικό πλάνο της εισηγμένης, ύψους 3 δις ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση του ομίλου είχε από την πρόσφατη Γ.Σ. προαναγγείλει την «διπλή κίνηση», κάνοντας λόγο για «εξασφαλισμένη κάλυψη στην ομολογιακή έκδοση».

Ηδη, από χτες, ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου. Ο όμιλος Aktor ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση, για λογαριασμό του, σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες άρχισαν χτες, 23 Ιουλίου 2026.

Η έκδοση αφορά μη εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Ως αποκλειστικός επικεφαλής διαχειριστής της προσφοράς προς θεσμικούς επενδυτές έχει οριστεί η UBS Europe SE, η οποία έχει αναλάβει την κάλυψη ολόκληρου του ποσού.

Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο επιχειρηματικό σχέδιο των 3 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει ο Όμιλος.

Η εταιρεία επισημαίνει, ωστόσο, ότι τόσο οι όροι όσο και η διάρκεια των ομολογιών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως η σχεδιαζόμενη έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή θα ολοκληρωθεί, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές κατά τον χρόνο λήψης της τελικής απόφασης.

Προχτές το μεσημέρι έγινε, με την ΑΜΚ των 650 εκατ., το πιο σημαντικό βήμα στο «δρόμο» για μεγαλύτερο πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων στην ιστορία του ομίλου AKTOR. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, γνωστοποίησε ότι στο βιβλίο προσφορών έλαβαν μέρος περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων προερχόταν συνολικά από κεφάλαια μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων (long-only funds), άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και ισχυρούς Έλληνες επιχειρηματίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν και ορισμένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια διεθνώς.

Παρά την υψηλή ζήτηση, η διοίκηση επέλεξε να διατηρήσει την αύξηση στα 650 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Εξάρχου, βασικός στόχος ήταν η προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για να καταστεί δυνατή η είσοδός τους, περιορίστηκε η κατανομή προς τους υφιστάμενους μετόχους.

«Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds – στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.

Όπως επεσήμανε, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ. «Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε» τόνισε.