blackrock:-Αντλεί-$12,3-δισ.-για-το-data-center-της-meta-στο-Τέξας

Η BlackRock προχωρά στην άντληση κεφαλαίων ύψους 12,3 δισ. δολαρίων μέσω της αγοράς ομολόγων υψηλής επενδυτικής βαθμίδας (high-grade bonds), με στόχο τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ενός μεγάλου data center της Meta Platforms.

Όπως μεταδίδει το -, η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τη ζήτηση των επενδυτών, σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι προβληματισμοί σχετικά με το ύψος των δαπανών που πραγματοποιούνται διεθνώς για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Sopaipilla Investor, εταιρεία συμμετοχών που συνδέεται με τη BlackRock, διαθέτει προς πώληση μία σειρά ομολόγων με λήξη το 2048, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της συναλλαγής.

Οι πρώτες ενδείξεις για την τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετούν το επιπλέον επιτόκιο (spread) περίπου στις 2,875 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν είχε άδεια να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.

Τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την έκδοση των ομολόγων θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της κατασκευής ενός νέου συγκροτήματος data center στο Ελ Πάσο του Τέξας. Η εγκατάσταση αναμένεται να διαθέτει υπολογιστική ισχύ έως 1 gigawatt, προκειμένου να υποστηρίξει απαιτητικά φορτία εργασίας που σχετίζονται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Στο συγκεκριμένο έργο, οι θυγατρικές της BlackRock, Global Infrastructure Management και HPS Investment Partners, ελέγχουν το 80% της επένδυσης, ενώ η Meta Platforms διατηρεί το υπόλοιπο 20%.

Την οργάνωση και τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει η JPMorgan Chase & Co. και η Morgan Stanley.