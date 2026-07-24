bloomberg-news:-Η-qualcomm-ενημέρωσε-τους-πελάτες-της-για-διψήφιες-αυξήσεις-τιμών-λόγω-κόστους

Η Qualcomm, κατασκευάστρια τσιπ smartphone, έχει ενημερώσει τους πελάτες της ότι θα αυξήσει τις τιμές κατά διψήφιο ποσοστό λόγω του αυξανόμενου κόστους, ανέφερε το - News την Παρασκευή, επικαλούμενη επιστολή που στάλθηκε στους πελάτες.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Οι μετοχές της διαπραγματεύονταν με πτώση άνω του 1%.

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Η εταιρεία έστειλε την επιστολή στους πελάτες την Παρασκευή, ενημερώνοντάς τους ότι η αύξηση των τιμών θα τεθεί σε ισχύ για προϊόντα που αποστέλλονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Η Qualcomm είπε στους πελάτες ότι δεν μπορούσε πλέον να απορροφήσει το αυξανόμενο κόστος των προμηθευτών και είχε αναζητήσει εναλλακτικά εξαρτήματα από νέους προμηθευτές, ανέφερε το δημοσίευμα.

Η αναφορά έρχεται καθώς η Qualcomm αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στην αγορά smartphone, η οποία πιέζεται από την έλλειψη τσιπ μνήμης, καθώς οι επενδύσεις ανακατευθύνονται προς τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Qualcomm πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 29 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Reuters