euipo:-nέο-voucher-έως-2.000-ευρώ-για-την-προστασία-γεωγραφικών-ενδείξεων-βιοτεχνικών-προϊόντων

Το Voucher 5 εντάσσεται στο πρόγραμμα SME Fund 2026 του EUIPO, το οποίο στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους.

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Σε ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026 βρίσκεται το νέο Voucher 5 του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο παρέχει χρηματοδότηση έως 2.000 ευρώ για την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων (Craft and Industrial Geographical Indications – CIGIs).

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με ενημέρωση που αναδημοσιεύθηκε από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, καλεί τις ομάδες παραγωγών και τους μεμονωμένους παραγωγούς να αξιοποιήσουν το νέο Voucher 5, το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τη διαδικασία καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το Voucher 5 εντάσσεται στο πρόγραμμα SME Fund 2026 του EUIPO, το οποίο στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Το συγκεκριμένο κουπόνι αφορά αποκλειστικά το νέο ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα, που θεσπίστηκε με στόχο την ανάδειξη και διαφύλαξη προϊόντων των οποίων η ποιότητα, η φήμη ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνδέονται με τον τόπο παραγωγής τους.

Το νέο καθεστώς επεκτείνει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων πέρα από τα αγροδιατροφικά προϊόντα και καλύπτει προϊόντα όπως η κεραμική, τα υφαντά, τα προϊόντα ξύλου, τα μεταλλικά αντικείμενα, το μάρμαρο, τα κοσμήματα και άλλες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές δημιουργίες που συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές και την τοπική τεχνογνωσία.

Ο ΟΒΙ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και τις ομάδες παραγωγών να αξιοποιήσουν το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, υποβάλλοντας αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος του EUIPO για την κάλυψη του κόστους καταχώρισης των γεωγραφικών ενδείξεων.

Υποβολή αίτησης στο ΕΔΩ.