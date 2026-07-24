fais-group:-Στα-3,28-ευρώ-η-τιμή-διάθεσης-των-νέων-μετοχών-μέσω-επανεπένδυσης-μερίσματος

Ο όμιλος Φάις ανακοίνωσε τα στοιχεία σχετικά με την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

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Στα 3,28 ευρώ ανά νέα μετοχή καθορίστηκε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Fais Group, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος. Η διαδικασία αφορά επανεπένδυση έως και του 50% του μικτού μερίσματος που αντιστοιχεί στους δικαιούχους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

H εταιρεία «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E..» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας (η «Τιμή Διάθεσης») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης έως ποσοστού 50% του μικτού μερίσματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο από τα κέρδη της χρήσης 2025 (οι «Νέες Μετοχές»):

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 02.07.2026 απόφασή του όρισε ότι η Τιμή Διάθεσης θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των εξής (3) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του μερίσματος, από την 22.07.2026 έως και την 24.07.2026, μειωμένη κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής της Εταιρείας από την 22.07.2026 έως και την 24.07.2026 ισούται με 3,38 Ευρώ, η Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε 3,28 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.