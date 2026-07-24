ft:-Η-bp-πλησιάζει-σε-συμφωνία-για-την-πώληση-των-δραστηριοτήτων-της-στον-τομέα-της-ηλιακής-ενέργειας-σε-κοινοπραξία-που-υποστηρίζεται-από-το-Κουβέιτ

Η BP βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση της ηλιακής της επιχείρησης, Lightsource, σε μια κοινοπραξία που υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Qualitas Energy, η οποία επικεντρώνεται στην πράσινη ενέργεια, και η Wren House, ο βραχίονας υποδομών της Αρχής Επενδύσεων του Κουβέιτ, συνεργάστηκαν για να υποβάλουν προσφορά για την Lightsource, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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Η BP αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ οι Lightsource, Qualitas Energy και Wren House δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η απόφαση της BP να εκποιήσει την Lightsource αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του πετρελαϊκού κολοσσού να απλοποιήσει τις λειτουργίες του και να επικεντρωθεί εκ νέου στο παραδοσιακό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια μείωσης του χρέους, ενίσχυσης των κερδών και της απόδοσης των επενδύσεων.

- Reuters