h-unicredit-είναι-έτοιμη-να-συνεργαστεί-με-τη-γερμανική-κυβέρνηση-για-την-πρόταση-εξαγοράς-της-commerzbank

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορτσέλ, είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με συγκεκριμένους όρους και μια εποικοδομητική πορεία προς τα εμπρός σε στρατηγικά ζητήματα, στο πλαίσιο της προσφοράς της τράπεζάς του για την εξαγορά της Commerzbank, σύμφωνα με εκπρόσωπο τύπου την Παρασκευή.

Η UniCredit θεωρεί ότι θα είναι σε θέση να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δήλωσε χθες, Πέμπτη, ο CEO της ιταλικής τράπεζας, Αντρέα Ορτσέλ, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNBC.

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Ο Ορτσέλ ανέφερε ότι η UniCredit είναι ικανοποιημένη με τη σημερινή της θέση στη Commerzbank, καθώς έχει αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο 48%, το οποίο την φέρνει ένα βήμα πριν από την απόκτηση του ελέγχου της γερμανικής τράπεζας.

Όπως εξήγησε, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία απαιτούνται οι απαραίτητες κανονιστικές και αντιμονοπωλιακές εγκρίσεις. Εφόσον αυτές προχωρήσουν, η UniCredit θα μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα των μετοχών και τον έλεγχο της Commerzbank. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, χωρίς πάντως να αποκλείει μια μικρή καθυστέρηση.

Διευκρίνισε πάντως τράπεζα δεν σκοπεύει να περιμένει μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση της Commerzbank τον Μάιο 2027.

Ο Ορτσέλ υπογράμμισε ακόμη ότι οι δύο τράπεζες εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους, σημειώνοντας πως απαιτείται περαιτέρω ευθυγράμμιση πριν οποιαδήποτε πλήρη συγχώνευση.