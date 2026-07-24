Intel: Η ταχύτερη αύξηση πωλήσεων εδώ και 15 χρόνια – «Άλμα» 12% της μετοχής

Καλύτερα από τα αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Intel για το δεύτερο τρίμηνο την Πέμπτη, σημειώνοντας μάλιστα τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης εσόδων για οποιοδήποτε τρίμηνο από το 2011.

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Καλύτερα από τα αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Intel για το δεύτερο τρίμηνο την Πέμπτη, σημειώνοντας μάλιστα τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης εσόδων για οποιοδήποτε τρίμηνο από το 2011.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 42 σεντς ανά μετοχή έναντι 21 σεντς σε σχέση με την εκτίμηση της LSEG.

Τα έσοδα ήταν 16,1 δισ. δολ. έναντι 14,42 δισ. δολ. της εκτίμησης. Ήταν αυξημένα κατά 25%, η ταχύτερη άνοδο εδώ και 15 χρόνια.

Στον απόηχο της είδηση, η μετοχή ενισχύεται πάνω από 12%. Μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης, έχει ενισχυθεί φέτος πάνω από 170%, μετά την άνοδο 84% πέρυσι, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε μερίδιο 10% στην εταιρεία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας υποστήριξης της παραγωγής τσιπ στις ΗΠΑ.

Αν και η μετοχή βρίσκεται σε ύφεση το τελευταία διάστημα, σημειώνοντας πτώση 28% τον Ιούλιο, συνεχίζει να λαμβάνει ώθηση από την άνθηση των υποδομών ΑΙ, η οποία βοηθά τις πωλήσεις των επεξεργαστών διακομιστών της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε πρωτοφανή ζήτηση για υπολογιστική τεχνολογία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Lip-Bu Tan. «H Intel βρίσκεται σε καλή θέση για να καταγράψει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το franchise CPU μας» τόνισε.

Για το τρέχον τρίμηνο, η Intel δήλωσε ότι αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 38 σεντς επί εσόδων μεταξύ 15,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν έσοδα 15,1 δισ. δολ. και κέρδη ανά μετοχή 27 σεντς, σύμφωνα με την LSEG.

Η Intel δήλωσε ότι αυξάνει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες, στοχεύοντας σε μια «ουσιαστική αύξηση» το επόμενο έτος, καθώς προσπαθεί με επιθετικό τρόπο να μετατραπεί σε κατασκευαστή τσιπ για άλλες εταιρείες.