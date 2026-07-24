Volkswagen: Βουτιά στα κέρδη – Παραμένει στο τραπέζι το σχέδιο – σοκ για μαχαίρι σε 100.000 θέσεις

Στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της ιστορίας της οδηγείται η Volkswagen, καθώς η πτώση της κερδοφορίας, το αυξημένο κόστος παραγωγής και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν ασφυκτικά τον γερμανικό όμιλο.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και εγκατέλειψε πλέον τις προσδοκίες της για αύξηση των εσόδων το 2026. Την ίδια στιγμή, προετοιμάζει περικοπές που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τις 100.000 θέσεις εργασίας, αριθμός διπλάσιος από εκείνον που είχε αρχικά εξεταστεί.

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Τα λειτουργικά κέρδη της Volkswagen διαμορφώθηκαν στα 3,5 δισ. ευρώ την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 10% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν αισθητά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν λειτουργικά κέρδη περίπου 4,3 δισ. ευρώ.

Από την ανάπτυξη στην πτώση των πωλήσεων

Η επιδείνωση των συνθηκών ανάγκασε τον όμιλο να αναθεωρήσει δραστικά και τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους.

Ενώ προηγουμένως υπολόγιζε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 3% το 2026, πλέον προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να μειωθούν έως και 3%.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που δέχεται η Volkswagen σε όλα σχεδόν τα μεγάλα μέτωπα: από τους δασμούς και το κόστος των πρώτων υλών έως την αδύναμη ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την ταχύτατη επέκταση των κινεζικών κατασκευαστών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Oliver Blume είχε παραδεχθεί σε πρόσφατο μήνυμά του προς τους εργαζομένους ότι το κόστος του ομίλου είναι περίπου 20% υψηλότερο από εκείνο συγκρίσιμων επιχειρήσεων. Το χάσμα αυτό καθιστά, σύμφωνα με τη διοίκηση, αναπόφευκτη μια ακόμη πιο επιθετική πολιτική περιορισμού των δαπανών.

Κοντά στο λουκέτο 4 εργοστάσια στη Γερμανία

Η διοίκηση της Volkswagen φέρεται να μην έχει βρει μέχρι στιγμής εναλλακτική αξιοποίηση για τέσσερις γερμανικές μονάδες που είχαν προηγουμένως βρεθεί αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο κλεισίματος.

Πρόκειται για τα εργοστάσια στο Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Έμντεν, καθώς και για τη μονάδα της Audi στο Νέκαρσουλμ.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στα τέλη του 2024 η Volkswagen είχε καταλήξει σε συμφωνία με τα συνδικάτα προκειμένου να αποφύγει το κλείσιμο εργοστασίων στη Γερμανία και να αποκλείσει τις υποχρεωτικές απολύσεις έως το τέλος του 2030.

Οι νέοι σχεδιασμοί, ωστόσο, δείχνουν ότι η πίεση στην κερδοφορία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ βαθύτερες αλλαγές από εκείνες που είχαν αρχικά συμφωνηθεί.

«Πρωτοφανές περιβάλλον κινδύνων»

Ο Όλιβερ Μπλούμε υποστήριξε ότι ο όμιλος κατάφερε να αντισταθμίσει αναπόφευκτες επιβαρύνσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Προειδοποίησε, όμως, ότι οι συνθήκες για την αυτοκινητοβιομηχανία παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Γεωπολιτικές κρίσεις, εμπορικές συγκρούσεις, υψηλές ρυθμιστικές απαιτήσεις, μεταβλητές αγορές και εντεινόμενος ανταγωνισμός συνθέτουν, όπως ανέφερε, ένα «πρωτοφανές περιβάλλον κινδύνων».

Η Volkswagen έχει ήδη αρχίσει να περιορίζει τη δραστηριότητά της σε αγορές όπου οι προοπτικές είναι ασθενέστερες. Τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την παραγωγή του ηλεκτρικού SUV ID.4 στο εργοστάσιό της στο Τενεσί, επικαλούμενη το δύσκολο περιβάλλον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Απώλειες 30% για τη μετοχή

Οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την ικανότητα του ομίλου να περιορίσει γρήγορα το κόστος και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος απέναντι στους ανταγωνιστές του.

Η μετοχή της Volkswagen έχει χάσει σχεδόν το 30% της αξίας της από τις αρχές του έτους, ενώ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής υποχωρούσε επιπλέον κατά 3,3%.

Η κρίση της Volkswagen δεν αποτελεί, πάντως, μόνο εταιρικό πρόβλημα. Αποτυπώνει τη βαθύτερη δοκιμασία της γερμανικής και συνολικά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία καλείται να χρηματοδοτήσει την ηλεκτρική μετάβαση, να διαχειριστεί τα υψηλά ευρωπαϊκά κόστη και ταυτόχρονα να ανταγωνιστεί κινεζικές εταιρείες που προσφέρουν φθηνότερα μοντέλα με ολοένα πιο προηγμένη τεχνολογία.