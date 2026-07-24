Volkswagen: Σημαντικά χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη στο β’ τρίμηνο – Απώλειες 3% για τη μετοχή

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ήταν τα κέρδη της Volkswagen στο β’ τρίμηνο, τη στιγμή που ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής έως και 100.000 θέσεων εργασίας, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κάμψη της κερδοφορίας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Χαμηλότερα των εκτιμήσεων ήταν τα κέρδη της Volkswagen στο β’ τρίμηνο, τη στιγμή που ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπής έως και 100.000 θέσεων εργασίας, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κάμψη της κερδοφορίας.

Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ (3,98 δισ. δολάρια) για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10% σε ετήσια βάση. Αναλυτές σε έρευνα της LSEG ανέμεναν λειτουργικά κέρδη ύψους 4,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, υποβάθμισε το guidance για το σύνολο του έτους, αναμένοντας πλέον πως τα έσοδα από τις πωλήσεις το 2026 θα κυμανθούν ως και 3% χαμηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για θετική μεταβολή μεταξύ 0% και 3%.

Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό που είδε το φως της δημοσιότητας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Oliver Blume δήλωσε ότι το κόστος του ομίλου ήταν κατά 20% υψηλότερο σε σχέση με αντίστοιχες επιχειρήσεις και ότι, ως εκ τούτου, η εταιρεία θα έπρεπε να μειώσει περαιτέρω τα έξοδά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Blume ανέφερε ότι η εταιρεία δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει εναλλακτικές χρήσεις για τέσσερα γερμανικά εργοστάσια που είχαν βρεθεί προηγουμένως αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο κλεισίματος. Πρόκειται για τις μονάδες της Volkswagen στο Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Έμντεν, καθώς και για την εγκατάσταση της Audi (θυγατρικής του ομίλου) στο Νέκαρζουλμ. Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε συνάψει συμφωνία με τα συνδικάτα στα τέλη του 2024, με στόχο την αποφυγή κλεισίματος εργοστασίων στη Γερμανία και τον αποκλεισμό των αναγκαστικών απολύσεων έως το τέλος του 2030.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της Volkswagen στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί προσυνεδριακά κατά 3,3%, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως από τις αρχές του έτους έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 30%.