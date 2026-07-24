Winex Investments: Απόκτηση μετοχών αξίας 31,5 εκατ. ευρώ από την Aktor

Η Aktor ανακοίνωσε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» προχώρησε στην απόκτηση, στις 24.07.2026, 2.800.000 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας, συνολικής αξίας 31.500.000 €, ήτοι 11,25 € ανά μετοχή.

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Επισημαίνουμε ότι η «WINEX INVESTMENTS LIMITED» σχετίζεται νομικά με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος κατέχει τη θέση του Προεδρεύοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.