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    aktor:-Μετοχές-αξίας-31,5-εκατ.-ευρώ-απέκτησε-η-winex-investments
    Aktor: Μετοχές αξίας 31,5 εκατ. ευρώ απέκτησε η Winex Investments

    Winex Investments: Απόκτηση μετοχών αξίας 31,5 εκατ. ευρώ από την Aktor

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Η Aktor ανακοίνωσε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» προχώρησε στην απόκτηση, στις 24.07.2026, 2.800.000 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας, συνολικής αξίας 31.500.000 €, ήτοι 11,25 € ανά μετοχή.

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    Επισημαίνουμε ότι η «WINEX INVESTMENTS LIMITED» σχετίζεται νομικά με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος κατέχει τη θέση του Προεδρεύοντος στο Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

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